Las 5 monedas coleccionables que están aumentando su valor este 2026

Coleccionar monedas puede ser uno de los hobbies más clásicos y fascinantes; sin embargo, quienes están inmersos en el mundo de la numismática no solo lo hacen por afición, gusto o curiosidad; también puede ser muy lucrativo si se tienen los estudios y conocimientos adecuados.

Las monedas antiguas no solo pueden representar eventos, personajes o lugares históricos fascinantes, sino que también, con el pasar de los años, tienden a subir de valor, especialmente cuando son raras y difíciles de obtener.

Es por esa razón que aquí te contamos cuáles son esas 5 monedas coleccionables que están aumentando su valor para este 2026:

La moneda de cobre de 1943

Esta moneda dejó de producirse en cobre justo durante la Segunda Guerra Mundial, ya que se necesitaba para el armamento y otras necesidades bélicas, por lo que optaron por acuñarlas en acero; sin embargo, unos cuantos ejemplares quedaron impresos en cobre, los cuales, según APMEX, hoy día pueden ofertarse entre los $100,000 y $900,000 o más.

La moneda de diez centavos Liberty Seated de 1873-CC

Esta pieza, de acuerdo con la Numismatic Guaranty Company, está valorada entre los $2,500 y más de $290,000; es una moneda realmente rara y su precio dependerá de su estado de conservación.

El centavo Lincoln de 1969-S

Durante los procesos de acuñación hay monedas que sufren defectos y uno de ellos puede ser el doble troquel, que básicamente es una doble imagen en el anverso de la pieza, por ese detalle y rareza esta moneda vale según el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas entre $30,000 y más de $600,000.

El dólar de plata de 1804

Esta pieza en particular es conocida como el “Rey de las Monedas”; según USA Coin Book, tiene un valor en el mercado de subastas de entre $2 y $4 millones de dólares. La razón de esto es su procedencia, al ser un obsequio diplomático, y por su número limitado de ejemplares.

El dólar de plata de 1794

De acuerdo con Greysheet, el valor de esta pieza ronda los $1,800 y $1 millón de dólares; al ser considerada una de las monedas más importantes a nivel histórico, es de las más buscadas por los coleccionistas.

Sigue leyendo: