Tom Holland se corona como la estrella más rentable de Hollywood

El actor británico Tom Holland protagoniza el año más exitoso de su carrera y los números lo respaldan. Al formar parte de dos de las cintas más aclamadas del verano, “Spider-Man: Brand New Day” y “The Odyssey”, el famoso hizo historia: se convirtió en la estrella de Hollywood más rentable de la historia.

De acuerdo con información citada por Infobae, el histrión que da vida al ‘Hombre Araña’ ha acumulado alrededor de $13.6 mil millones de dólares de ganancias en taquilla gracias a las 24 películas en las que ha participado a lo largo de su carrera.

Dicha cifra arroja un promedio de $548.1 millones de dólares por película, lo que lo coloca en la cima de un listado de actores como Chris Pratt, quien ocupa el segundo lugar al sumar una recaudación superior a los $14.1 mil millones de dólares con 28 producciones en su portafolio, es decir $522.7 millones por película.

Para Tom Holland, la cinta de mayor recaudación en su carrera es “Avengers: Endgame”, que gracias al gran recibimiento del público obtuvo cerca de $2.8 mil millones de dólares en taquilla. La segunda producción también forma parte de la familia Marvel y se trata de “Avengers: Infinity War”, con $2.052 mil millones en ganancias.

La tercera posición la ocupa la tercera cinta de su saga como el ‘Hombre Araña’, “Spider-Man: No Way Home”, la cual alcanzó $1.92 mil millones de dólares en su año de lanzamiento. En el ranking también figuran “Spider-Man: Brand New Day” y “Spider-Man: Far From Home”, ambas con cifras superiores a los $1.1 mil millones de dólares.

Por su parte, la cinta “The Odyssey”, dirigida por Christopher Nolan, ha superado los mil millones de dólares en ganancias en lo que lleva en cartelera, por lo que podría elevar esta cifra en las próximas semanas.

No podemos olvidar que dentro del portafolio de Tom Holland también se encuentran: “Uncharted: Fuera del mapa”, “Cherry”, “Chaos Walking” y “The Devil All the Time”, por mencionar algunas.

Además de Tom Holland y Chris Pratt, la lista de los intérpretes con mayor recaudación media por producción incluye a Zoe Saldaña, con $468.7 millones de dólares, a la estrella de “Rápido y Furioso”, Vin Diesel, con $430.1 millones de dólares y Scarlett Johansson, con un promedio de $427.9 millones de dólares por cinta.

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