De Metrópolis a Hogwarts: Nicholas Hoult será Gilderoy Lockhart en la serie “Harry Potter”

De cara al próximo estreno de la serie “Harry Potter” de HBO, la producción anunció la suma de un nuevo elemento al reparto que conformará la segunda temporada. Se trata del actor británico Nicholas Hoult, conocido por dar vida al villano ‘Lex Luthor’ en “Superman” (2025).

De acuerdo con el medio The Wrap, el histrión de 36 años será el encargado de dar vida al mago ‘Gilderoy Lockhart’, profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras de La Cámara Secreta.

Recordemos que este personaje fue interpretado por Kenneth Branagh en la segunda película de la saga cinematográfica, dirigida por Chris Columbus y que se estrenó en cines en el año 2002.

“La serie de HBO sobre Harry Potter ha encontrado un rostro conocido para interpretar a Gilderoy Lockhart. Nicholas Hoult, estrella de ‘Superman’ y ‘Nosferatu’, asumirá el papel en la segunda temporada, cuyo rodaje está previsto que comience este otoño“, se lee en el comunicado difundido a través de redes sociales.

Nicholas Hoult será el nuevo “Gilderoy Lockhart” en la serie “Harry Potter” de HBO. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Pese a la expectativa que generó el anuncio, la participación de Nicholas Hoult tardará un buen rato en verse en pantalla, pues esta formará parte de la segunda temporada de la serie, cuyo estreno aún no tiene una fecha oficial.

Mientras tanto, el público está listo para que la primera entrega de dicha producción llegue al catálogo de HBO este mes de diciembre. Según lo revelado por la propia plataforma, abarcará los acontecimientos de “Harry Potter y la Piedra Filosofal”.

El elenco para “Harry Potter” de HBO se encuentra conformado por Dominic McLaughlin como “Harry Potter”, Arabella Stanton como “Hermione Granger” y Alastair Stout como “Ron Weasley”.

A ellos se suman las personalidades: John Lithgow como “Albus Dumbledore”, Janet McTeer como “Minerva McGonagall”, Paapa Essiedu como “Severus Snape”, Nick Frost como “Rubeus Hagrid”, Rory Wilmot como “Neville Longbottom” y Lox Pratt como “Draco Malfoy”, entre otros.

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