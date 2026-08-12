Julie Andrews descarta su participación en “The Princess Diaries 3”

En medio de la expectativa que ha generado la realización de “The Princess Diaries 3”, la actriz que dio vida a la reina ‘Clarisse Renaldi’, Julie Andrews, respondió si volverá a ponerse la corona y retomar el personaje con el que se robó el corazón de millones de personas.

Para sorpresa de muchos, la histrionisa confesó a The Hollywood Reporter que su enfoque profesional hoy se encuentra ligado a otras áreas del arte: “Creo que la única verdad es que ya he dejado todo eso atrás”, declaró al portal.

Si bien Julie Andrews aclaró que su pausa de la actuación no es definitiva, por el momento no desea retomar esta faceta de su vida.

“No estoy completamente retirada, pero ahora me dedico a otro tipo de trabajo: escribo libros y grabo muchos podcasts y locuciones. Pero, sinceramente, no creo que deba formar parte de eso”, comentó sobre la posibilidad de reencontrarse con Anne Hathaway en el set de “The Princess Diaries 3″.

Y es que la estrella de historias como “Mary Poppins” y “The Sound of Music” se encuentra promocionando el libro infantil que co-escribió con su hija, la autora Emma Walton Hamilton, el cual lleva por título “Shy”.

Estas declaraciones se alinean con lo dicho por Julie Andrews meses atrás a la revista Instyle. En una charla concedida a la revista de moda, explicó que al ser abordada por la producción de la cinta, prefirió declinar la oferta.

“Fue muy difícil decir que no, pero lo hice porque creo que tuve una experiencia maravillosa, y sentí que esta película funcionaría muy bien y que no necesitaría a la abuela a mi edad”, comentó en ese entonces.

“No es que no me entusiasme. Es solo que realmente no creo que deba formar parte de ello ahora”, añadió.

Sobre el tipo de trama que debería abordarse en, Julie Andrews comentó: “Creo que la historia es un poco diferente, y no estoy segura de cómo lo están abordando. Pero ya es demasiado tarde para mí. Creo que la historia debe continuar en la princesa Mia (Anne Hathaway). Es su historia, no la mía”.

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