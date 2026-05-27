Julie Andrews reaparece ante los reflectores para apoyar la investigación del Parkinson

La actriz Julie Andrews, de 90 años de edad, reapareció ante los reflectores luego de un periodo de ausencia con motivo de una importante causa. Se trató de una participación especial en el séptimo Congreso Mundial sobre Parkinson

Con un emotivo mensaje en video, la protagonista de historias como “Mary Poppins” y “The Sound of Music” se dijo a favor de la investigación y búsqueda de tratamientos para la enfermedad de Parkinson, que afecta a 1 de cada 10 ciudadanos estadounidenses mayores de 60 años.

Desde su hogar en el extremo este de Long Island, Nueva York, Andrews se dirigió a los miles de especialistas médicos, pacientes e investigadores vinculados con el estudio y tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa.

Julie Andrews se dijo agradecida con todos aquellos forman parte de esta iniciativa: “Su participación es invaluable mientras buscamos una cura para esta terrible enfermedad. Sé muy bien lo devastadora que puede ser”, recalcó en el video compartido desde el canal oficial de YouTube de la World Parkinson Coalition.

Además, la famosa extendió su plataforma para dar voz y presencia a esta afección: “Ojalá todos podamos convertirnos en un faro de luz para detenerlo en seco. Cuenten conmigo como un hilo rojo. Gracias”, finalizó.

Con esta aparición pública, Julie Andrews se suma al grupo de artistas que buscan visibilizar la enfermedad y fomentar el desarrollo de investigaciones médicas. En su caso, dando foco al encuentro que reúne a especialistas enfocados en llevar al mundo avances relacionados con el tratamiento del Parkinson.

Pese a sus más de siete décadas de trayectoria en el mundo del cine, la histrionisa ha mantenido su vida privada alejada de los medios de comunicación, por lo que su alianza con la World Parkinson Coalition fue bien recibida por parte del público que la sigue.

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