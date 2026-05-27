Drake bate récord de Michael Jackson con más éxitos No. 1 en Billboard

El rapero Drake celebra su regreso a la escena musical con el alcance de un nuevo récord: destronó a Michael Jackson y se convirtió en el artista masculino solista con más canciones número 1 en la lista Hot 100 de Billboard, así lo confirmó la revista especializada en música.

De acuerdo con un comunicado, el debut de su sencillo “Janice STFU” en la primera posición de la lista representa el decimocuarto número 1 del canadiense, lo que se traduce en un nuevo récord al establecido por el Rey del Pop entre los años 1972 y 1995, con 13 canciones en el top.

No obstante, Drake se mantiene a la par de estrellas como Rihanna y Taylor Swift en número de números uno entre todos los artistas. Por encima de esta cifra se encuentran Mariah Carey y la agrupación The Beatles con 19 y 20 temas en la cima, respectivamente.

Por si fuera poco, el intérprete de “Family Matters” batió otro récord histórico al colocar 42 canciones en una sola semana dentro del Hot 100, superando al cantante y compositor de música country Morgan Wallen, quien el mes pasado estableció una marca de 37 temas.

En este sentido, Drake también se convirtió en el primer artista en superar las 400 entradas acumuladas en el Billboard Hot 100 a lo largo de su trayectoria.

Según la plataforma, para figurar dentro de la lista “Hot 100”, Billboard reúne cifras relacionadas con reproducciones en streaming, radio, descargas digitales y, en algunos casos, ventas físicas en Estados Unidos.

Drake lanza sorprende al público con el lanzamiento de tres discos

Tras dos años de ausencia en la escena musical, el rapero marcó su gran regreso con tres álbumes de forma sorpresiva: “Iceman”, “Maid of Honor” y “Habititi”, completando una propuesta de 43 temas que arrasaron en las plataformas digitales.

Además del revuelo generado por el estreno de su material discográfico, las miradas se volcaron al famoso por la emotiva confesión que realizó en el tema “Make Them Cry”. Y es que en sus versos revela que su padre, Dennis Graham, fue diagnosticado recientemente con un tipo de cáncer no especificado.

Esta no es la primera vez que Drake apuesta por un lanzamiento múltiple de contenido; el artista ya había sorprendido al mundo en 2018 con el lanzamiento de su doble álbum “Scorpion”. No obstante, la triple entrega de “Iceman”, “Habibti” y “Maid of Honor”, llevada a cabo el pasado 15 de mayo, eleva su apuesta por mantenerse como uno de los mayores referentes del del hip-hop a un siguiente nivel.

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