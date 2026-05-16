“Billie Jean” de Michael Jackson conquista el top global de Spotify

En medio del éxito obtenido con la cinta biográfica “Michael”, uno de los temas musicales más emblemáticos del fallecido ‘Rey del Pop’ ha conquistado las plataformas digitales a casi cuatro décadas de su lanzamiento.

Se trata de la canción “Billie Jean”, la cual alcanzó el primer lugar del ranking diario global de Spotify el pasado 15 de mayo, con un total de 6,028,000 de reproducciones en un solo día.

De acuerdo con la plataforma de streaming de música, este Top 1 representa el puesto más alto que el tema ha alcanzado en Spotify desde su creación. Además, se destacó que el logro surge a cuatro décadas de que la canción debutara en el álbum “Thriller” que Michael Jackson lanzó en enero de 1983.

El éxito del legado musical de Jackson no solo se vio registrado por “Billie Jean”. Y es que junto a él, el tema “Beat It” escaló al puesto número 6 del ranking global con más de 29 millones de reproducciones semanales, mientras que “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” avanzó 42 posiciones hasta ubicarse en el número 16 del mismo Top.

Por si fuera poco, se vio reflejado un aumento en reproducciones de canciones como “Human Nature”, “Smooth Criminal”, “Thriller”, “Dirty Diana” y “Rock With You”, esta última producida por Quincy Jones y lanzada como segundo sencillo de su álbum “Off the Wall” en 1979.

Esto también resultó en un incremento considerable en la audiencia mensual del artista en Spotify. Según cifras citadas por Billboard, habría superado por primera vez los 98 millones de oyentes, colocándolo entre los artistas más escuchados de la plataforma a nivel mundial pese a su fallecimiento en junio de 2009.

El salto en los números de escucha del artista se produce en el marco del estreno de la cinta biográfica “Michael”, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson.

En lo que va desde su estreno, la producción ha roto sus propios récords en taquilla. De acuerdo con el portal Deadline, la cinta ha recaudado más de $600 millones de dólares a nivel mundial, destacando en los mercados de Reino Unido, España, Países Bajos, Alemania, Australia, Brasil y Francia.

Estas cifras le han valido para ubicarse como la segunda biografía cinematográfica más taquillera de la historia, superando a “Elvis”, con un total alcanzado de $289,000,000 de dólares. Hasta el día de hoy, el primer lugar del ranking lo mantiene “Bohemian Rhapsody”, película que retrata la vida de Freddie Mercury y su ascenso a la cima del éxito con la banda Queen.

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