“Michael” se corona como la segunda película biográfica más taquillera de todos los tiempos

A tres semanas de su debut en cartelera, la película biográfica “Michael” continúa asegurando su lugar como una de las producciones más taquilleras de todos los tiempos. De acuerdo con el portal Deadline, la cinta ha recaudado $577,000,000 de dólares a nivel mundial desde su estreno el 24 de abril.

Esta imponente cifra es resultado de los $240,000,000 de dólares que consiguió el mercado doméstico (Estados Unidos) y los $337,000,000 obtenidos a través de mercados internacionales, como: Reino Unido, España, Países Bajos, Alemania, Australia, Brasil y Francia.

Tan solo en su primer fin de semana, el esperado biopic se convirtió en un fenómeno de taquilla al recaudar $39.5 millones solo en su día de estreno, presentado en 3,955 salas, así lo confirmaron datos de Box Office Mojo.

Es con este éxito en taquilla que la cinta “Michael”, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson (sobrino del ‘Rey del Pop’), se ubica como la segunda biografía cinematográfica más taquillera de la historia, superando a “Elvis”, con un total alcanzado de $289,000,000 de dólares.

Por su parte, el primer lugar del ranking lo mantiene “Bohemian Rhapsody”, película que retrata la vida de Freddie Mercury y su ascenso a la cima del éxito con la banda Queen. Tras su lanzamiento en 2018, sus ganancias en la taquilla doméstica y a nivel global se registraron en $217,000,000 y $911,000,000 de dólares, respectivamente.

Una cinta que marcó diferencias entre la familia del ‘Rey del Pop’

Pese al gran recibimiento que esta biopic de Michael Jackson ha obtenido por parte del público, algunos miembros de su familia se han pronunciado en contra de la narrativa utilizada para contar su historia. Tal fue el caso de su hija Paris Jackson.

La joven cantante rompió el silencio al respecto con una dura crítica en redes sociales en la que aseguró que la película contiene “muchas inexactitudes y muchas mentiras” sobre el artista.

Paris, de 28 años, confesó que “Michael” presenta una visión demasiado controlada del tipo de persona y artista que fue su padre. Además, indicó que si bien dio su retroalimentación sobre las primeras versiones de la cinta, al final fue ignorada.

“Hay mucha inexactitud, y hay muchas mentiras descaradas. Y al final del día, eso no me convence. No me gusta la deshonestidad“, reiteró la también cantante.

Para no alimentar la polémica, la joven expresó: “Eso no va conmigo. No me gusta la deshonestidad. Hablé, pero no fui escuchada (…) Pensé: ‘ya está, a ustedes les va a gustar la película. Vayan a verla, disfrútenla, hagan lo que quieran, pero déjenme fuera”.

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