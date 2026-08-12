Los Ángeles Azules reciben homenaje histórico: una calle llevará su nombre en Los Ángeles

Con cinco décadas de trayectoria en la escena musical, la agrupación Los Ángeles Azules se mantiene más vigente que nunca y prueba de ello es el honor que recibirán en la ciudad de Los Ángeles, California: una calle portará su nombre.

De acuerdo con un comunicado, será el próximo 14 de septiembre cuando la concejala del Distrito 6, Imelda Padilla, encabezará una ceremonia en la que la intersección de Van Nuys Blvd. y Chase St., será nombrada Los Ángeles Azules Square (Plaza Los Ángeles Azules).

Dicho nombramiento, según se explica, tendrá lugar en el marco del inicio de las celebraciones del Mes de la Herencia Latina/Hispana y tiene como finalidad “destacar la profunda influencia de Los Ángeles Azules y de la música mexicana en la identidad cultural de Los Ángeles”.

“Este reconocimiento celebra las décadas de influencia musical del grupo en este popular destino ubicado en el corazón del Valle de San Fernando”, se detalla en el comunicado.

El acto protocolario incluirá un recorrido por Plaza Del Valle, la presentación de las huellas de las manos de los integrantes de la banda grabadas en cemento, seguida de una ceremonia de entrega de premios y obras de arte, así como intervenciones de la concejala Padilla, la alcaldesa Karen Bass, líderes comunitarios y representantes de la agrupación.

Sobre este honor, la agrupación se dijo agradecida ante la oportunidad de formar parte fundamental en la vida diaria de los angelinos.

“Que la emblemática esquina de Van Nuys Blvd. & Chase Street, en Panorama City, lleve nuestro nombre representa mucho más que un homenaje a nuestra trayectoria: es un símbolo del profundo vínculo que durante tantos años hemos construido con esta ciudad, con la comunidad latina y con las familias que han hecho de nuestra música parte de sus vidas”, destacaron los integrantes de la banda en su comunicado.

La celebración a su impacto en la escena musical constituye un evento de suma importancia para Los Ángeles Azules, pues su oportunidad de ascenso a la cima del éxito ha sido gracias al apoyo de la comunidad latina en cada rincón del mundo.

“Nacimos orgullosamente en Iztapalapa y hemos tenido la inmensa fortuna de, a través de nuestra música, haber sido adoptados en otros lugares del mundo, sin duda la Ciudad de Los Ángeles tiene un enorme significado para nosotros y estará siempre en lo más profundo de nuestro corazón. Aquí hemos encontrado generaciones de público que nos han recibido con cariño, han bailado nuestra cumbia y la han llevado de padres a hijos, convirtiéndola también en parte de la historia cultural de esta gran ciudad”, señaló la agrupación.

La ceremonia de homenaje a Los Ángeles Azules, programada para el 14 de septiembre, se realiza mientras la concejala Imelda Padilla (Distrito 6) actúa como anfitriona y madrina de la celebración del Mes de la Herencia Latina de este año, reconociendo las contribuciones que los latinos han hecho a la cultura y la identidad de la ciudad, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

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