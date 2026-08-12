Madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de los tres hijos del bloguero

Teresita Lavandeira, madre del controversial bloguero Perez Hilton, solicitó formalmente la custodia temporal de sus tres nietos ante los tribunales del condado de Miami-Dade, Florida.

La acción judicial surge una semana después de que la personalidad de internet sufriera un severo episodio de crisis de salud mental que obligó a su hospitalización de emergencia.

De acuerdo con los documentos judiciales revelados inicialmente por el portal Page Six, Hilton —cuyo nombre real es Mario Lavandeira— dio su “consentimiento voluntario” a la solicitud presentada por su madre. La medida busca garantizar la protección e integridad de los tres menores de edad de los que el bloguero, de 48 años, es padre soltero: Mario (13 años), Mia (11 años) y Mayte (8 años).

Natalie F. Guerra-Valdés, abogada que representa a Lavandeira en este proceso, emitió un comunicado en el que subrayó la prioridad de la familia en estos momentos. “Mi principal preocupación y objetivo, al igual que el de toda la familia, es proteger a los niños y asegurarnos de que estén a salvo”, afirmó la jurista.

“Queremos que recuperen cierta sensación de normalidad mientras inician su proceso de sanación tras los trágicos acontecimientos de la semana pasada”, agregó.

El incidente ocurrió la noche del pasado martes 4 de agosto, cuando seguidores del comunicador alertaron a los servicios de emergencia tras percatarse de que Hilton estaba transmitiendo en directo a través de TikTok imágenes desgarradoras en las que parecía autolesionarse con un objeto punzocortante.

Las autoridades locales acudieron a su residencia en el sur de Florida y le aplicaron la Ley Baker, una normativa estatal que permite la retención involuntaria de una persona para su evaluación psiquiátrica inmediata cuando representa un peligro para sí misma.

Según explicaron los allegados al bloguero en comunicados emitidos en su portal web, los niños y otros familiares se encontraban en la residencia minutos antes de la transmisión, pero evacuaron el lugar de inmediato al percatarse del crítico estado emocional de Hilton, evitando así presenciar una situación de mayor trauma.

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