Perez Hilton necesita cirugía: “Está “grave, pero estable”

El conocido bloguero de celebridades Perez Hilton continúa hospitalizado en Florida tras la severa crisis de salud mental que puso en riesgo su vida a comienzos de esta semana.

En un nuevo comunicado emitido a través de su sitio web oficial, la familia del bloguero confirmó que su estado de salud sigue siendo “grave, pero estable”, aunque advirtió que afronta un proceso de recuperación que será prolongado.

Además del impacto psicológico, el entorno del bloguero reveló que el episodio tuvo graves repercusiones físicas. Hilton sufrió una pérdida considerable de sangre a causa de las heridas que se infligió y presenta lesiones adicionales que requerirán una cirugía en los próximos días.

Asimismo, se confirmó que el comunicador permanece internado bajo la Ley Baker Act de Florida, normativa que permite la hospitalización involuntaria temporal de personas en situación de crisis psicológica que representen un peligro inminente para sí mismas o para terceros.

“Su comunicación ha sido extremadamente limitada y se ha restringido a su familia inmediata, proveedores médicos y personas directamente involucradas en su atención”, precisaron sus allegados, desmintiendo que el bloguero haya concedido declaraciones a los medios de comunicación.

¿Qué le pasó a Perez Hilton?

La crisis salió a la luz pública el pasado martes 4 de agosto, cuando Hilton realizó una transmisión en vivo desde su residencia en Miami. Durante la emisión, el bloguero mostró conductas de autolesión que alertaron a sus seguidores, provocando la intervención de los servicios de emergencia y la policía, quienes acudieron al lugar y lo trasladaron de urgencia a un centro hospitalario.

Según detallaron sus familiares, los hijos de Hilton, su hermana y su sobrina se encontraban en la casa minutos antes del incidente. Al notar el deterioro emocional del comunicador y percatarse de que comenzaba a lastimarse, la familia optó por evacuar rápidamente la casa para proteger a los menores de un evento traumático.

Actualmente, los tres hijos del bloguero se encuentran a salvo y bajo el resguardo de su círculo familiar directo.

Finalmente, la familia hizo un llamado a los medios de comunicación y a los paparazzi para que respeten la privacidad del hogar y cesen el acoso hacia los menores.

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