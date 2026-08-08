Perez Hilton reveló que hizo las paces con Britney Spears y otras celebridades antes de su crisis

Antes de la alarmante transmisión en vivo que derivó en su reciente hospitalización, Mario Lavandeira Jr. —conocido como Perez Hilton— reveló que dedicó esfuerzos en los últimos meses a buscar la reconciliación con varias de las celebridades a las que afectó durante el pico de su fama en la década de 2000.

Durante una entrevista concedida el pasado 14 de julio al pódcast “Hang Out With Sean Hannity” —difundida tras su crisis de salud mental—, el comentarista de farándula admitió haber sido consciente de la crueldad de sus publicaciones pasadas. Según explicó, este reconocimiento lo llevó a ponerse en contacto privado con diversas figuras de Hollywood a las que lastimó.

Entre las personalidades contactadas figura la cantante Britney Spears. Hilton detalló que se acercó de manera reservada y que, según el intermediario que transmitió el mensaje a la artista, la respuesta fue positiva. Asimismo, el creador digital mencionó haberse comunicado con Khloé Kardashian, quien le respondió de manera “muy amable”.

Otro de los episodios abordados por el bloguero fue su relación con el actor Neil Patrick Harris, a quien en su momento intentó exponer públicamente sobre su orientación sexual sin su consentimiento. Hilton confirmó que logró disculparse formalmente con el intérprete y hacer las paces al punto de que Harris le permitió escribir una breve contribución para sus libros de memorias.

Una “adicción a la atención” y el colapso posterior

Durante el diálogo, el analista de espectáculos calificó su comportamiento del pasado como una pesada carga emocional. “Me di cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal… Fue cruel. Es algo que cargo conmigo, es como mi carta escarlata”, reflexionó Hilton.

Además, reconoció haber sido “adicto a la atención” en aquella época, tratando el interés del público como una droga.

Las revelaciones cobraron especial notoriedad tras el incidente ocurrido el pasado 4 de agosto, cuando Hilton protagonizó una preocupante transmisión en directo en TikTok que fue interrumpida por la plataforma por violar políticas sobre autolesiones.

La policía de Miami-Dade intervino tras recibir alertas ciudadanas y acudió a su residencia. Actualmente, el bloguero se encuentra hospitalizado y bajo atención médica.

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