Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pro XL sorprenden con más IA, mejores cámaras y carga ultrarrápida

Google ha presentado la familia Pixel 11 durante el Made by Google de este miércoles, con tres modelos que comparten el nuevo chip Tensor G6, cámaras más ambiciosas y una apuesta muy clara por la IA local. Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL llegan con almacenamiento desde 256 GB, siete años de actualizaciones y reservas abiertas desde hoy.

Pixel 11 estrena diseño más limpio y cámara de 48 MP

El Pixel 11 es la puerta de entrada a la nueva generación de móviles de Google, aunque esta vez el modelo base viene bastante bien armado. Su gran cambio visual está en la barra de cámaras, una seña de identidad que ahora reduce su grosor en un 40 por ciento frente a anteriores Pixel básicos. El resultado promete un teléfono más cómodo en el bolsillo y mucho más estable cuando se deja sobre una mesa.

Google combina un marco metálico con acabado satinado y una trasera de vidrio pulido. También mantiene la certificación IP68 de resistencia frente al polvo y el agua, pensada para los accidentes cotidianos y no para convertir el móvil en una cámara submarina. La pantalla Actua busca ofrecer una experiencia luminosa e inmersiva, mientras que el chasis ha sido reforzado para resistir mejor arañazos, salpicaduras y caídas del día a día.

En fotografía, el Pixel 11 da un salto relevante gracias a su nuevo sensor principal de 48 megapíxeles. Google asegura que captura un 56 por ciento más de luz, algo especialmente importante para las fotos nocturnas, interiores poco iluminados y vídeos tomados al caer la tarde. El teleobjetivo con zoom óptico 5x estrena Super Zoom de hasta 30 aumentos, impulsado por el procesamiento del Tensor G6.

El Pixel 11 estará disponible en cuatro colores. Pistachio y Hibiscus aportan el toque más llamativo de la gama, mientras Frost y Obsidian mantienen una estética más sobria. Su precio parte de $899 dólares para la configuración inicial de 256 GB. Las reservas ya están activas y las ventas en Google Store y distribuidores comenzarán el 20 de agosto.

Pixel 11 Pro refuerza la experiencia premium

El Pixel 11 Pro estará disponible en cuatro tonalidades: Canyon, Fog, Olive y Obsidian Crédito: Google | Cortesía

El Pixel 11 Pro está pensado para quienes buscan la propuesta más completa de Google en un formato más compacto que el XL. Mantiene la nueva línea estética de la familia y suma una pantalla Super Actua que alcanza hasta 3,600 nits de brillo máximo, una cifra que apunta a una visibilidad excelente bajo el sol directo. Google también incorpora un nuevo revestimiento que duplica con creces la resistencia a los arañazos respecto a la generación Pro anterior.

La gran novedad de este modelo es HiLight, un sistema de luces LED de colores integrado alrededor del flash. Con el móvil boca abajo, puede mostrar avisos visuales discretos para llamadas, respuestas de Gemini o alertas importantes. Incluso permite asignar colores concretos a contactos relevantes. Es una idea curiosa que busca evitar la dependencia constante de la pantalla sin aislar al usuario de lo que realmente importa.

En cámaras, el Pixel 11 Pro estrena un nuevo sensor principal y mejora su teleobjetivo de 48 megapíxeles. Ese sensor gana un 30% de sensibilidad a la luz frente a las referencias indicadas por Google y activa el modo Retrato en 5x. La combinación del Tensor G6 y los nuevos modelos de imagen eleva el Pro Zoom hasta los 120 aumentos. Night Sight también acelera sus capturas hasta 4,5 veces sin sacrificar la calidad que caracteriza a los Pixel.

Este modelo se venderá en Canyon, Fog, Olive y Obsidian totalmente mate. Parte de $1,099 dólares con 256 GB de almacenamiento. Incluye compatibilidad con carga inalámbrica Qi 2.2 de 25 W y Pixelsnap integrado. Además, los compradores recibirán seis meses de Google AI Pro, con mayor acceso a Gemini, 5 TB de almacenamiento en la nube y Google Health Premium, sujeto a requisitos y disponibilidad regional.

Pixel 11 Pro XL lleva batería y zoom al máximo

El Pixel 11 Pro XL representa el techo de la familia y concentra la experiencia más potente para quienes consumen mucho contenido, hacen fotos con frecuencia o quieren olvidarse del cargador durante más tiempo. Comparte la pantalla Super Actua de hasta 3.600 nits, la protección mejorada contra arañazos, el sistema HiLight y el mismo paquete fotográfico avanzado del Pixel 11 Pro.

Su punto diferencial está en la carga rápida por cable. Google afirma que el Pixel 11 Pro XL puede recuperar hasta 15 horas de batería en apenas 15 minutos utilizando el cargador USB-C de 45 W de la compañía, que se vende por separado. Es una de esas cifras que pueden cambiar la rutina de mucha gente, especialmente cuando toca salir de casa con prisa y el teléfono está casi vacío.

La cámara vuelve a ser una pieza central. El sensor principal renovado, el teleobjetivo de 48 megapíxeles y el Pro Zoom de 120x colocan al Pro XL como el modelo más ambicioso para fotografía móvil dentro de esta generación. El Tensor G6 también interviene en cada proceso relevante. Google habla de una CPU capaz de mejorar un 25 por ciento la navegación web y acelerar un 15 por ciento la apertura de aplicaciones frente al Tensor G5. Para tareas de IA ejecutadas en el dispositivo, el nuevo chip ofrece hasta 3.5 veces más velocidad y hasta 3.5 veces menos consumo energético.

El Pixel 11 Pro XL llegará en Canyon, Fog, Olive y Obsidian mate, con precio inicial de $1,299 dólares y 256 GB. Como sus hermanos, podrá reservarse desde hoy y estará disponible el 20 de agosto. La familia completa tendrá siete años de actualizaciones de Android, seguridad y Pixel Drops. Google no se ha limitado a renovar el diseño. Los Pixel 11 quieren hacer que la IA, la cámara y la autonomía se sientan realmente útiles cada día.

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