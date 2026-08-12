Rayo alcanza una prisión de Ohio y deja a 16 reclusos hospitalizados

Un rayo alcanzó a un grupo de personas privadas de libertad cuando regresaban de su comida nocturna en un centro penitenciario de Ohio, lo que provocó que 16 reclusos fueran trasladados a hospitales, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en el Grafton Reintegration Center, ubicado aproximadamente a 30 millas (48 kilómetros) al suroeste de Cleveland. Los afectados se encontraban desplazándose de un edificio a otro cuando fueron alcanzados por el rayo.

Las autoridades inicialmente recibieron un reporte de cinco personas afectadas, pero el número de heridos aumentó posteriormente hasta 16.

Todos fueron trasladados a centros médicos de la zona. Una de las personas tuvo que ser trasladada en helicóptero, de acuerdo con funcionarios del centro.

No se reportaron fallecidos como consecuencia del impacto.

Algunos de los heridos fueron considerados críticos

Kim Mason, directora de operaciones de LifeCare Ambulance, explicó que la primera llamada de emergencia recibida por los servicios de transporte médico señalaba que cinco personas habían sido alcanzadas por un rayo.

A medida que los equipos de emergencia llegaron al centro penitenciario, el número de pacientes aumentó.

Mason señaló que varios afectados fueron trasladados a hospitales y que algunos se encontraban en condición crítica inicialmente, aunque las autoridades indicaron que las lesiones reportadas no representaban una amenaza vital.

Ambulancias de los condados de Lorain, Medina y Cuyahoga fueron enviadas al lugar poco antes de las 6:00 p.m.

Los hospitales University Hospitals Elyria y Westlake también fueron alertados para recibir pacientes procedentes del centro penitenciario.

Las autoridades continuaban evaluando la situación y monitoreando el estado de los afectados. Hasta el momento no se habían proporcionado nuevos detalles sobre su evolución médica.

El incidente ocurrió en medio de fuertes tormentas en Ohio

El impacto del rayo en la prisión de Ohio ocurrió mientras el estado enfrentaba condiciones meteorológicas severas, incluyendo fuertes tormentas e inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una vigilancia por inundaciones para la zona de Grafton, vigente desde la mañana del martes hasta la mañana del miércoles.

Las lluvias provocaron inundaciones importantes en distintas comunidades del estado. Al menos una persona murió después de sufrir una emergencia médica en Roseville, donde las aguas impidieron inicialmente que los equipos de emergencia pudieran llegar hasta ella.

La comunidad, de aproximadamente 1.500 habitantes, quedó prácticamente rodeada por las aguas y contaba con una sola vía transitable para salir de la zona.

Ante la gravedad de las inundaciones, la Guardia Nacional tenía previsto desplegar una unidad especializada en rescates en aguas profundas hacia Roseville y Crooksville, comunidades situadas aproximadamente 50 millas al este de Columbus.

Autoridades mantienen vigilancia sobre la situación

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, había declarado el estado de emergencia para los condados de Perry y Muskingum debido a las inundaciones y las condiciones meteorológicas adversas.

En el caso del centro penitenciario, las autoridades señalaron que continuaban evaluando las consecuencias del rayo que alcanzó a los reclusos y vigilando la situación de las personas trasladadas a hospitales.

El Grafton Reintegration Center alberga a más de 2,000 personas privadas de libertad bajo regímenes de seguridad mínima y media y funciona desde 1988.

Ante tormentas eléctricas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda buscar refugio inmediatamente después de escuchar un trueno y permanecer bajo techo durante al menos 30 minutos después del último trueno.

También aconseja evitar árboles aislados y alejarse de cuerpos de agua y objetos que puedan conducir electricidad cuando una persona se encuentre en el exterior.

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