Tragedia en Kansas: padre de cuatro niños mata a su familia, confiesa el crimen al 911 y luego se quita la vida

Un hombre de 53 años llamó al servicio de emergencias 911 para informar que había matado a toda su familia y que estaba a punto de quitarse la vida, antes de dispararse en una vivienda de Winfield, Kansas, informaron las autoridades.

La policía acudió al domicilio alrededor de las 8:50 a. m. del martes, después de recibir la llamada de Ronald Williams Sr.. Cuando el primer agente se aproximaba a la casa, escuchó un disparo y se retiró del lugar.

Los oficiales establecieron entonces un perímetro y trataron la situación como un posible caso de una persona atrincherada.

Poco antes de las 11:00 a. m., los agentes ingresaron a la vivienda y encontraron a seis personas muertas: Williams, su pareja, Kelly George, de 44 años, y los cuatro hijos de la mujer, de entre 3 y 9 años.

La Oficina de Investigación de Kansas (KBI, por sus siglas en inglés) identificó a los menores como Carol A. Williams, de 9 años; Ronald H. Williams Jr., de 7; Sarah K. Williams, de 5; y Kelly M. Magee-Williams, de 3.

Las autoridades indicaron que las seis víctimas pertenecían a la misma familia y que no existe una amenaza para la población.

La policía había recibido reportes sobre su comportamiento

Las autoridades revelaron que en las semanas previas al crimen habían recibido algunas llamadas relacionadas con Williams.

De acuerdo con el jefe de la Policía de Winfield, Robbie DeLong, los reportes describían un comportamiento que calificó de “errático”. Entre las situaciones denunciadas estaban enfrentamientos con otras personas y episodios en los que Williams las confrontaba y les gritaba.

Sin embargo, el jefe policial señaló que esos antecedentes no permitían anticipar una tragedia de esta magnitud.

“No puedo decir que nada hubiera indicado que llegaríamos a donde estamos hoy”, afirmó DeLong, quien agregó que no había enfrentado un caso similar en sus más de 20 años de carrera.

Los investigadores continúan entrevistando a vecinos y revisando las circunstancias que precedieron al crimen.

Una familia de seis personas

Según las autoridades, las seis personas encontradas muertas vivían en la residencia ubicada en Winfield, una ciudad de Kansas.

Los cuatro niños tenían edades comprendidas entre los 3 y los 9 años.

La investigación está a cargo de la Policía de Winfield y la KBI, que continúan procesando la escena y recopilando evidencia para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda antes de la llamada de emergencia.

Las autoridades no han informado públicamente de un motivo para el asesinato de los cinco integrantes de la familia.

DeLong calificó el caso como una tragedia particularmente difícil para la comunidad y dijo que nunca había visto algo similar durante sus más de dos décadas de servicio policial.

Antecedentes judiciales del padre

Williams tenía antecedentes criminales que se remontaban a décadas atrás.

Según registros citados en la información proporcionada, en septiembre de 1998 fue condenado por intento de mantener contacto sexual ilícito con una menor de 15 años, delito relacionado con un incidente ocurrido en 1997. Su nombre llegó a aparecer en el registro estatal de delincuentes sexuales.

Los registros judiciales también muestran que enfrentó otros cargos por delitos graves a lo largo de los años, incluidos casos relacionados con drogas, agresión, agresión contra un agente policial, robo, intento de violación y secuestro.

Las autoridades, sin embargo, no han establecido públicamente una relación entre esos antecedentes y la masacre ocurrida el martes.

La investigación continúa para determinar qué llevó al hombre a matar a su pareja y a los cuatro niños antes de suicidarse.

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