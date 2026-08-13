Juicio por Maradona: cardiólogo declara que médicos no atendieron señales de una falla cardíaca

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves con la declaración del cardiólogo Gustavo Di Niro, uno de los peritos que integró la Junta Médica Interdisciplinaria creada en 2021 para analizar las circunstancias que rodearon el fallecimiento del astro argentino.

Durante su testimonio, Di Niro sostuvo que Maradona presentó numerosas señales de alarma compatibles con una falla cardíaca durante las últimas semanas de su vida y cuestionó que los médicos responsables de su atención no hubieran aumentado la complejidad de los cuidados.

El especialista, jefe de Cardiología del Hospital Central de San Isidro, también formó parte del equipo que elaboró un informe de 70 páginas en el que se concluyó que el exfutbolista no recibió la atención médica adecuada durante el periodo previo a su muerte.

El cardiólogo habló de las señales de alarma de Maradona

Di Niro se refirió a distintos síntomas que Maradona presentó durante sus últimas dos semanas de vida, cuando permanecía bajo tratamiento domiciliario.

Entre ellos mencionó acumulación de líquidos, dificultades respiratorias y alteraciones en el estado de conciencia.

“Cuando uno ve estos elementos, hay que pensar que el paciente puede estar teniendo una falla cardíaca“, declaró el cardiólogo durante el juicio.

El perito también habló de la taquicardia y la presión arterial elevada que habían registrado los enfermeros que atendían al exjugador.

Di Niro aseguró que, si hubiera recibido a un paciente con esos valores en su consultorio, habría intervenido médicamente.

“Los médicos no cambiaron su conducta”

Uno de los puntos centrales del testimonio de Di Niro fue la respuesta que, según su análisis, debieron tener los responsables de la atención médica ante las señales que presentaba el exfutbolista.

El especialista sostuvo que los síntomas debían haber llevado a incrementar el nivel de atención.

“Aumentar la complejidad de la atención médica“, señaló como la conducta que correspondía ante esos signos.

Sin embargo, agregó que en el caso de Maradona “los médicos no cambiaron su conducta“.

Según quedó establecido durante el proceso judicial, los principales responsables del seguimiento médico de Maradona eran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos acusados en la causa.

La enfermedad cardíaca que tenía Maradona

Para elaborar sus conclusiones, Gustavo Di Niro analizó la historia clínica del exfutbolista y puso especial atención en sus antecedentes cardíacos.

Maradona había sufrido una falla cardíaca en el año 2000, por la que fue hospitalizado primero en Uruguay y posteriormente en Argentina.

Después de aquel episodio se le diagnosticó una miocardiopatía dilatada, una condición que con el tiempo logró ser estabilizada.

“Un paciente como Diego Armando Maradona, con su historia previa de insuficiencia cardíaca congestiva y una miocardiopatía dilatada con función sistólica alterada y asociada a consumo de cocaína y alcohol, debe realizar controles cardiológicos periódicos”, señaló el informe de la Junta Médica.

El especialista explicó además que una lesión cardíaca de esas características provocada por el consumo de sustancias tóxicas puede dejar consecuencias “crónicas y definitivas“.

Maradona había dejado de tomar un medicamento

Durante el juicio también se conoció que Maradona había dejado de tomar un medicamento para la hipertensión poco antes de su muerte.

Di Niro explicó que, en términos generales, la medicación relacionada con una miocardiopatía no debería suspenderse simplemente porque el funcionamiento del corazón haya mejorado.

“Uno en general no suspende la medicación de la miocardiopatía, incluso aunque mejore la capacidad de eyección del corazón”, dijo el experto.

Y añadió: “El tema es que los antihipertensivos no solo sirven para la hipertensión sino para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca”.

El testigo también cuestionó los estudios realizados al exjugador, al considerar que fueron insuficientes para evaluar con precisión su condición cardíaca.

“Básicos“, calificó Di Niro a los estudios que se le practicaron a Maradona.

El cardiólogo explicó que existen pruebas más precisas para detectar posibles problemas cardíacos, entre ellas la de perfusión miocárdica.

Un estudio cardíaco que no se realizó

Durante el proceso también se conoció que, en septiembre de 2020, el médico Leopoldo Luque habría impedido que Maradona se sometiera a un estudio de perfusión miocárdica en la clínica Ipensa.

El dato fue aportado durante el juicio por Oscar Franco, cardiólogo de esa institución.

La prueba forma parte de los elementos analizados para determinar si durante las semanas previas a la muerte del exfutbolista existieron señales que permitieran detectar un deterioro de su condición cardíaca.

¿De qué murió Diego Maradona?

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

La causa de muerte establecida fue un “edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca“.

Después de su fallecimiento, la Justicia argentina conformó una Junta Médica Interdisciplinaria integrada por peritos oficiales y especialistas propuestos tanto por la defensa como por la querella.

El informe elaborado en 2021 cuestionó la atención que recibió Maradona durante el último mes de vida y concluyó que no se realizaron los controles cardiológicos necesarios considerando sus antecedentes.

¿Quiénes están siendo juzgados por la muerte de Maradona?

Además de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, en este proceso también son juzgados el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Todos enfrentan acusaciones por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

El testimonio de Gustavo Di Niro se suma así a las declaraciones que buscan determinar si los profesionales responsables de la atención de Maradona actuaron de manera adecuada durante los últimos días de vida del ídolo argentino.

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