La Conmebol y la Federación Colombiana donarán un millón de dólares para ayudar a afectados por el terremoto

La Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron una donación conjunta de $1 millón de dólares para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado lunes.

El aporte económico será destinado a las labores de reconstrucción en las zonas más afectadas por el sismo, que hasta el momento ha dejado 265 personas fallecidas, miles de heridos y damnificados, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Gobierno colombiano.

Los recursos serán canalizados mediante la campaña “Colombia, un solo corazón“, iniciativa encabezada por la primera dama del país, Ana Lucía Pineda.

Conmebol y FCF se unen para ayudar a Colombia

La Conmebol explicó que la donación busca contribuir a la atención de las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto y respaldar los trabajos de reconstrucción.

“Con esta acción, la Conmebol y la FCF ratifican que el fútbol trasciende las canchas y permanece cerca de su gente, especialmente en los momentos más difíciles”, agregó en la nota el ente deportivo regional, con sede en Luque, Paraguay.

Las instituciones también hicieron un llamado a otros integrantes del fútbol internacional para sumarse a las acciones de ayuda.

Ambas organizaciones invitaron “a la comunidad deportiva internacional, clubes, aliados estratégicos y aficionados” a seguir “apoyando las iniciativas de recolección de fondos e insumos impulsadas para atender esta emergencia”.

El fútbol sudamericano muestra su apoyo a los afectados

La donación representa una de las principales acciones de solidaridad emprendidas por los organismos del fútbol sudamericano después del terremoto en Colombia.

“En momentos de dolor y dificultad, la familia del fútbol sudamericano reafirma su compromiso y extiende una mano solidaria al pueblo colombiano, acompañando a las familias y comunidades afectadas por esta emergencia”, indicaron.

La Conmebol y la FCF destacaron así el papel que puede desempeñar el deporte para respaldar a las comunidades durante una emergencia de esta magnitud.

Terremoto en Colombia deja 265 muertos y miles de afectados

La magnitud de la emergencia quedó reflejada en las cifras divulgadas por el Gobierno colombiano.

Hasta este miércoles, el terremoto había provocado 265 fallecidos, 3,494 heridos y 496 personas desaparecidas.

Los daños materiales también son considerables. De acuerdo con el reporte oficial, 11,347 viviendas fueron destruidas, mientras que otras 53,526 casas presentan daños.

Además, 140 edificios colapsaron como consecuencia del sismo.

¿Cuántas personas fueron afectadas por el terremoto?

La emergencia alcanza a 24,324 familias y a 403 municipios distribuidos en 14 de los 32 departamentos de Colombia, según información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ante este escenario, la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol decidieron canalizar su aporte de $1 millón a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, con el objetivo de contribuir a la recuperación de las zonas afectadas.

El llamado de ambas instituciones también busca que otros sectores del fútbol internacional se sumen a las iniciativas de ayuda para las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto.

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