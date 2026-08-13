Niña de 10 años pierde varios dedos tras explosión de un fuego artificial en un parque de Nueva York

Una niña de 10 años perdió varios dedos de su mano izquierda después de que un M-80 explotara en un parque de Staten Island, Nueva York. Un empleado del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad fue arrestado y acusado de haberle dado un encendedor para activar el artefacto.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:45 p.m. del martes en General Douglas MacArthur Park. De acuerdo con las autoridades, la menor encontró el fuego artificial dentro del baño del parque y se lo mostró a un trabajador de la dependencia municipal.

Los investigadores sostienen que el empleado, identificado como Joshua Moe, de 24 años, ayudó a la niña a encender el artefacto.

Momentos después, testigos escucharon una fuerte explosión cerca de los baños.

Cuando los agentes de policía llegaron al lugar, encontraron a la menor con graves lesiones en la mano izquierda. Los oficiales le colocaron un torniquete antes de trasladarla de emergencia al Staten Island University Hospital.

La niña permanecía en condición estable, pero las autoridades confirmaron que sufrió la pérdida de varios dedos como consecuencia de la explosión.

La menor dijo que el empleado encendió el fuego artificial

Según los investigadores, la niña declaró que Moe fue quien encendió el fuego artificial antes de que explotara.

El empleado también habría reconocido ante uno de los agentes que le entregó un encendedor a la menor.

“No pensé que esto hubiera pasado. Ella quería el encendedor para prender un fuego artificial; quería hacerlos felices y divertirse”, dijo Moe, según la información proporcionada sobre el caso.

Moe fue detenido y enfrenta cargos por poner en peligro el bienestar de un menor y poner imprudentemente a otra persona en peligro.

El empleado compareció el miércoles ante un tribunal penal de Staten Island. Un juez le concedió libertad bajo supervisión mientras continúa el proceso judicial.

Residentes cuestionan la actuación del adulto

El caso generó críticas entre residentes de la zona, especialmente por la participación de un adulto en la manipulación del artefacto.

“Está bien. Está hablando. Está herida; está confundida”, dijo una residente al referirse a la niña. La mujer cuestionó que la responsabilidad pudiera recaer únicamente sobre la menor por su curiosidad.

“Los niños sienten curiosidad y tú, como adulto, debes saber que a veces no puedes ceder ante esa curiosidad”, señaló.

La residente agregó que la menor tendrá que afrontar las consecuencias de las lesiones durante el resto de su vida.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo terminó el M-80 dentro del baño del parque.

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