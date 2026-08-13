Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 14 al 16 de agosto

La cinta escrita y dirigida por David Robert Mitchell en la que la familia Platt y su tranquilo suburbio se transporta a un lugar y tiempo desconocidos en el que deberán sobrevivir: “The End of Oak Street”. La película animada en la que la popular Patrulla Canina se enfrenta a su misión de rescate más grande hasta la fecha para salvar la isla: “PAW Patrol: The Dino Movie”. La serie que sigue a dos policías intergalácticos que se ven envueltos en un oscuro misterio con vínculos cósmicos, basada en los cómics del personaje Green Lantern de DC Comics: “Lanterns”. Y la película documental en la que se ofrece una mirada íntima al caso en el que Alejandra, recién casada y luego de varios abortos espontáneos, finge estar embarazada: “A Child of My Own (Un hijo propio)”.

The End of Oak Street

Prepárense para un fin de semana prehistórico. La familia Platt vive en un tranquilo suburbio cuando un acontecimiento de proporciones cósmicas transporta todo el barrio a un lugar y tiempo desconocidos. Pronto, la madre Denise (Anne Hathaway), el padre Greg (Ewan McGregor), y los hijos Audrey (Maisy Stella) y Brian (Christian Convery) se darán cuenta de que sus vidas están en peligro y deberán trabajar juntos en un nuevo entorno si quieren sobrevivir. Escrita y dirigida por David Robert Mitchell, con una estética de los años 80 que recuerda más a las primeras películas de Steven Spielberg que a la saga Jurassic Park, esta nueva película de dinosaurios se estrena el 14 de agosto en cines.

PAW Patrol: The Dino Movie

“PAW Patrol: The Dino Movie”. Crédito: Nickelodeon Movies | Cortesía

El otro estreno en cines de la semana con dinosaurios tiene de protagonistas a la popular Patrulla Canina, en el tercer largometraje de la saga animada. La PAW PAtrol llega a una misteriosa isla de dinosaurios tras una tormenta, donde conoce a Rex, un cachorro que se ha quedado varado allí. Cuando la minería irresponsable de Humdinger provoca la erupción de un volcán, el equipo se enfrenta a su misión de rescate más grande hasta la fecha para salvar la isla.

Lanterns

“Lanterns”. Crédito: John Johnson/HBO Max | Cortesía

El nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y la leyenda de los Lanterns Hal Jordan (Kyle Chandler) son dos policías intergalácticos que se ven envueltos en un oscuro misterio con vínculos cósmicos cuando investigan una serie de asesinatos en el corazón de Estados Unidos. Esta serie de 8 episodios que arranca este domingo en HBO y HBO Max -con un nuevo capítulo cada semana- está basada en los cómics del personaje Green Lantern de DC Comics. Y la película documental

A Child of My Own (Un hijo propio)

Ana Celeste Montalvo como “Alejandra” en “Un Hijo Propio”. Crédito: Netflix | Cortesía

México, 2009. Después de varios abortos espontáneos y enfrentarse al estigma social que los acompaña, Alejandra, recién casada, finge estar embarazada. La mentira se convierte en una compleja farsa que amenaza con poner patas arriba su vida y su relación de pareja y que, finalmente, desencadena un escándalo mediático que sacude a todo el país. La documentalista chilena Maite Alberdi ofrece una mirada íntima al caso a través de quienes lo vivieron y recreando escenas con actores. En Netflix.

Cien años de soledad Parte 2

La segunda parte de la adaptación a serie del clásico de Gabriel García Márquez ya está en Netflix, aunque el último episodio -de ocho- no se estrenará hasta el 26 de agosto.

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