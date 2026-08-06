Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 7 al 9 de agosto

La cinta del mexicano Fernando Eimbcke en la que un joven de 14 años descubrirá que el lugar donde enfrenta su mayor dolor es también donde puede encontrar consuelo, junto a su familia: “Olmo”. La comedia romántica protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro que se desarrolla en una Nueva York ficticia donde el sexo entre personas solteras está prohibido: “One Night Only”. El filme que sigue la historia de una familia que deberá hacer todo lo posible por sobrevivir frente a una misteriosa y amenazante fuerza que los mantiene atrapados en su propia casa: “The Last House”. Y el documental dirigido por Eric Goode que sigue el comercio de reptiles, mostrando cómo logró convertirse en un multimillonario mundo clandestino: “Monsters of God”.

Olmo

Nuevo México, 1979. Olmo, un joven de 14 años, y su familia luchan por salir adelante. Debido a una enfermedad que mantiene a su padre Néstor postrado en una cama, su madre Cecilia, su hermana Ana e incluso él mismo deben asumir las responsabilidades diarias de su cuidado. Pero Olmo, inmerso en la rebeldía y el egoísmo propios de la adolescencia, preferiría pasar el tiempo con su mejor amigo, Miguel, e intentar conquistar a Nina, su hermosa vecina, antes que quedarse atendiendo a su padre. Cuando Nina finalmente lo invita a una fiesta el mismo día en que debe quedarse solo cuidando de Néstor, Olmo hará todo lo posible por librarse de sus obligaciones, embarcándose en una aventura llena de travesuras y caos. Sin embargo, en su desesperado intento por escapar de su realidad familiar, descubrirá que el lugar donde enfrenta su mayor dolor es también donde puede encontrar consuelo: junto a su familia. Dirigida por el mexicano Fernando Eimbcke (“Temporada de Patos”), “Olmo” llega hoy a los cines.

One Night Only

“One Night Only”, del cineasta que dirigió a Sydney Sweeney y a Glen Powell en “Anyone But You”. Crédito: Universal Pictures | Cortesía

Will Gluck, quien ya dirigió a Sydney Sweeney y a Glen Powell en “Anyone But You”, nos vuelve a traer a una pareja atractiva en esta divertida comedia romántica que hoy llega a los cines. En una Nueva York ficticia en la que el sexo entre personas solteras está prohibido, el recientemente separado Owen (Callum Turner) y la romántica empedernida Allie (Monica Barbaro) se encuentran uno al otro en la única noche del año en la que está permitido saltarse esa ley. Estreno en cines.

The Last House

Noah Alexander Sosnowski como Graham, Greta Lee como Ann, Riley Chung como Ruth y Wagner Moura como Jason en “The Last House”. Crédito: Netflix | Netflix

Una familia de cuatro personas queda repentinamente atrapada dentro de su propia casa, sin ninguna forma de escapar. Mientras sus recursos se agotan, deberán mantenerse unidos y hacer todo lo posible por sobrevivir frente a una misteriosa y amenazante fuerza que los mantiene atrapados. Dirigida por el francés especializado en películas de acción Louis Leterrier y protagonizada por Wagner Moura y Greta Lee, “The Last House” ya está disponible en Netflix.

Monsters of God

“Monsters of God”. Crédito: Bill Love. Cortesía de Goode Films/HBO | Cortesía

A lo largo de varias décadas, el cineasta Eric Goode sigue el comercio de reptiles, mostrando cómo logró eludir la Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973 y convertirse en un multimillonario mundo clandestino. Con un acceso sin precedentes a sus protagonistas —desde traficantes y coleccionistas obsesivos, hasta agentes federales—, Goode desentraña una compleja organización criminal internacional. Documental de 5 partes que se irán estrenando cada jueves en HBO y HBO Max.

Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live)

La película-concierto dirigida por James Cameron y la propia Billie Eilish sobre su exitoso último tour global ya está disponible en Paramount+.

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