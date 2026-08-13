¿Qué tan cierto es el mito de que la vesícula es prescindible?

Cada año, cientos de miles de personas en el mundo se someten a una colecistectomía —la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar— y la mayoría escucha la misma frase tranquilizadora: “no la vas a necesitar”. Pero la realidad médica es más matizada que ese consuelo de consultorio.

La colecistectomía es una de las cirugías abdominales más comunes del mundo, generalmente indicada ante cálculos biliares dolorosos, inflamación (colecistitis) o infecciones recurrentes. Y es cierto que, a diferencia del corazón o los riñones, una persona puede vivir sin vesícula. Ese hecho básico es el que ha dado origen, con el tiempo, a una simplificación popular: la idea de que este órgano no cumple ninguna función relevante y que su ausencia no tiene consecuencias.

Lo que es cierto es que la vesícula biliar no es un órgano vital en el sentido estricto: no produce la bilis, solo la almacena y la concentra. El hígado sigue fabricándola con o sin vesícula, y esa bilis puede llegar al intestino delgado por otras vías. Por eso, desde el punto de vista quirúrgico, extirparla no compromete la supervivencia del paciente, y la operación —hoy mayoritariamente laparoscópica— es segura y de recuperación relativamente rápida.

Lo que el mito deja fuera

El problema surge cuando “no es vital” se traduce, en el imaginario popular, como “no sirve para nada”. La vesícula cumple una función concreta: almacena y concentra la bilis para liberarla de forma controlada cuando se ingieren alimentos grasos, optimizando la digestión de lípidos y la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E y K). Sin ese reservorio, la bilis gotea de manera continua e irregular hacia el intestino, en lugar de liberarse en el momento en que el cuerpo realmente la necesita.

Esa diferencia fisiológica tiene consecuencias reales para una parte significativa de los pacientes. Entre los efectos descritos con mayor frecuencia en la literatura médica y clínica está la diarrea posquirúrgica, resultado de que la bilis fluye de forma constante hacia el intestino y puede acelerar el tránsito intestinal. También son comunes, sobre todo en las primeras semanas, la hinchazón, la indigestión y la sensibilidad a comidas grasas o muy procesadas.

Existe además un cuadro reconocido formalmente en medicina: el síndrome poscolecistectomía, que agrupa síntomas biliares o digestivos que persisten o aparecen después de la cirugía. Según el Manual Merck, este síndrome se presenta en un rango amplio de pacientes —entre el 5% y el 47%, según los estudios—, con molestias como dolor abdominal difuso, distensión o indigestión más que el cólico biliar clásico. En una parte de estos casos, el origen está en alteraciones del esfínter de Oddi, la válvula que regula el paso de bilis al intestino; en otros, influyen cálculos residuales, pancreatitis o reflujo.

No todo es alarma

Dicho esto, sería igual de impreciso convertir esto en un relato catastrofista. Los estudios de seguimiento a largo plazo —incluido uno con seguimiento a diez años publicado en la literatura médica chilena— coinciden en que la colecistectomía es una intervención muy efectiva, que en la mayoría de los pacientes no deja síntomas biliares típicos ni complicaciones relevantes, y que la satisfacción con el resultado suele ser alta.

La diarrea crónica, aunque documentada, no es la norma ni suele ser incapacitante en la mayoría de los casos; muchas personas la experimentan solo en los primeros meses, mientras el cuerpo se adapta a la nueva dinámica de la bilis.

Ni órgano inútil ni cirugía sin secuelas

La evidencia disponible apunta, entonces, a un punto intermedio entre las dos versiones populares del tema. No es cierto que la vesícula sea un órgano vestigial sin ninguna función —cumple un papel activo en la digestión de grasas—, pero tampoco es cierto que su extirpación sea, en la práctica, “gratuita” para el organismo. Es una cirugía segura y necesaria cuando hay una indicación clínica clara, cuyos beneficios superan ampliamente a los riesgos en esos casos, pero que suele venir acompañada de un período de adaptación digestiva y, en un porcentaje no menor de pacientes, de cambios permanentes en los hábitos intestinales y la tolerancia a las grasas.

Por eso, más que hablar de un órgano “prescindible”, los especialistas en gastroenterología y cirugía suelen recomendar entender la colecistectomía como el reemplazo de un sistema de liberación regulada de bilis por uno de goteo continuo, un cambio que el cuerpo generalmente compensa, pero no siempre sin fricciones. Ajustes simples —como comidas más pequeñas y frecuentes, menor cantidad de grasa por porción y mayor consumo de fibra soluble— suelen ser suficientes para que la mayoría de los pacientes recupere una digestión normal en los meses posteriores a la cirugía.

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