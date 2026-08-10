¿Pueden las cirugías recuperar la operatividad total de las articulaciones?

La cirugía articular ha avanzado más en dos décadas que en todo el siglo anterior. Prótesis de última generación, asistencia robótica y técnicas mínimamente invasivas prometen “una segunda vida” a rodillas, caderas y hombros desgastados.

Pero especialistas coinciden en un matiz que rara vez llega al paciente antes de firmar el consentimiento: recuperar la función no siempre significa recuperarla por completo.

Reemplazo articular total

Cuando la artrosis avanza a una etapa terminal y los tratamientos conservadores —analgésicos, fisioterapia, infiltraciones— dejan de funcionar, el reemplazo articular total suele presentarse como la opción más confiable de la ortopedia moderna. En un procedimiento de este tipo, el cirujano retira el cartílago dañado de ambos extremos del hueso y reconstruye la superficie articular con un implante de metal y plástico diseñado para replicar el movimiento natural de la articulación.

Los resultados respaldan el optimismo con el que se presenta esta cirugía: una prótesis de cadera o rodilla puede durar más de veinte años y, para la mayoría de los pacientes, funciona como una solución definitiva frente al dolor artrósico. Algunos centros hospitalarios reportan tasas de éxito superiores al 90% en el objetivo de eliminar el dolor y restaurar la movilidad funcional.

La irrupción de la cirugía asistida por robot ha afinado aún más ese pronóstico. En lugar de radiografías convencionales, los cirujanos recurren hoy a tomografías computarizadas que permiten calcular con precisión milimétrica el tamaño y la alineación ideal del implante para cada paciente. Según explican especialistas de sistemas hospitalarios como Banner Health, estas técnicas —muchas veces combinadas con incisiones más pequeñas— se traducen en menos dolor postoperatorio y una recuperación más predecible, aunque advierten que el implante en sí sigue siendo el mismo que en la cirugía tradicional: lo que mejora es la colocación, no necesariamente el techo funcional del paciente.

Articulaciones “propias” que no vuelven a ser las mismas

El panorama cambia cuando se trata de cirugías conservadoras, aquellas que buscan preservar la articulación original en lugar de sustituirla, como ocurre con las reparaciones de menisco o de labrum en pacientes jóvenes y deportistas.

La evidencia disponible muestra resultados alentadores, pero no absolutos. Un estudio multicéntrico sobre artroscopia de cadera en pacientes jóvenes encontró que el 85% experimentó una reducción significativa del dolor y mejoras funcionales que se mantuvieron durante cinco años. Sin embargo, en los casos de daño cartilaginoso avanzado, ese mismo estudio reconoce que la artroscopia puede no bastar, y el reemplazo total termina siendo inevitable.

Algo similar sucede con las lesiones de menisco, una de las cirugías de rodilla más comunes en el deporte. Los especialistas distinguen entre extirpar el fragmento dañado (meniscectomía) o suturarlo para que cicatrice (reparación meniscal). La primera opción permite un regreso más rápido a la actividad física, pero compromete la biomecánica futura de la rodilla: se ha documentado que perder un tercio del menisco aumenta hasta un 65% las fuerzas de contacto óseo, y que una meniscectomía total puede elevarlas entre 40% y 700% con la rodilla flexionada, lo que incrementa el riesgo de artrosis prematura. La reparación, en cambio, preserva mejor la estructura a largo plazo, pero exige una rehabilitación más larga y exigente, de tres a cuatro meses, con semanas de muletas y una órtesis que limita el movimiento.

Ese matiz explica por qué el regreso al máximo rendimiento deportivo no está garantizado, incluso cuando la cirugía es técnicamente exitosa. Fisioterapeutas especializados citan que apenas un 35% de los deportistas operados de ligamento cruzado anterior mantiene su mismo nivel competitivo previo a la lesión dos años después de la intervención.

Lo que determina el resultado

Los especialistas consultados en distintas fuentes coinciden en que la “operatividad total” —entendida como el retorno exacto al estado previo a la lesión o enfermedad— depende de variables que van más allá del bisturí:

El tipo de tejido intervenido. Sustituir una articulación por un implante artificial tiende a dar resultados más predecibles que reparar tejido biológico propio, como cartílago o menisco, cuya capacidad de regeneración es limitada.

Sustituir una articulación por un implante artificial tiende a dar resultados más predecibles que reparar tejido biológico propio, como cartílago o menisco, cuya capacidad de regeneración es limitada. La edad y el nivel de actividad del paciente. Las prótesis en personas jóvenes y muy activas se desgastan antes, mientras que en pacientes de mayor edad suelen constituir, de hecho, una solución de por vida.

Las prótesis en personas jóvenes y muy activas se desgastan antes, mientras que en pacientes de mayor edad suelen constituir, de hecho, una solución de por vida. La rehabilitación postoperatoria. Todas las fuentes médicas consultadas insisten en que la fisioterapia —no solo la cirugía— es la que determina si se recupera fuerza, rango de movimiento y estabilidad.

Todas las fuentes médicas consultadas insisten en que la fisioterapia —no solo la cirugía— es la que determina si se recupera fuerza, rango de movimiento y estabilidad. El grado de daño previo a la operación. Cuanto más tiempo pasa un paciente con deterioro articular sin tratar, menor es el margen de recuperación funcional completa.

¿Qué dice la evidencia?

La cirugía articular sí puede eliminar el dolor, restaurar buena parte de la movilidad y, en el caso de los reemplazos totales, ofrecer resultados que se sostienen durante décadas. Pero equipararla a un “reinicio” total de la articulación es, según la evidencia disponible, una simplificación.

La operatividad que se recupera depende del tipo de intervención, del tejido involucrado y de un proceso de rehabilitación que puede ser tan determinante como la propia operación. Para el paciente, la pregunta relevante no es solo si la cirugía funciona, sino qué tipo de “funcionar” puede esperar razonablemente después de ella.

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