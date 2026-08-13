Tres menores acusados de asesinato en el condado de Kern

Tres menores de edad, de 16, 13 y 12 años, fueron arrestados y acusados del asesinato a balazos de un hombre de 53 años en el condado de Kern.

De acuerdo con una publicación en las redes sociales, la Oficina del Sheriff del Condado de Kern, el incidente ocurrió aproximadamente a las 7:25 p.m. del 18 de julio en la cuadra 800 de Crane Street, en Bakersfield.

Los alguaciles que respondieron a la emergencia, en el lugar encontraron a la víctima y a su padre con heridas causadas por armas de fuego.

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El hombre, identificado como Eric Lancaster, fue declarado muerto por los servicios médicos que acudieron a la escena.

Su padre, Vernon “Wes” Lancaster, fue trasladado por los paramédicos a un hospital, donde recibió tratamiento médico por sus lesiones.

De acuerdo con declaraciones del padre de la víctima, aseguró que su hijo no tenía ninguna relación con los tres menores acusados. Dijo que se encontraba parado cerca del buzón de correo de su domicilio cuando se desataron los balazos.

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Momentos después del tiroteo, oficiales que patrullaban el vecindario localizaban a un adolescente de 16 años, quien fue detenido y arrestado en relación con una investigación no relacionada con el tiroteo.

Posteriormente, los detectives identificaron a otros dos menores, de 12 y 13 años, como sospechosos de estar vinculados al ataque armado contra los dos hombres.

Uno fue detenido el 29 de julio, mientras que el otro joven fue arrestado el 2 de agosto, según informaron los investigadores del condado de Kern.

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El adolescente de 16 años que había sido arrestado previamente fue identificado como sospechoso de estar relacionado con los disparos, por lo que fue arrestado por homicidio.

La fiscalía de distrito del condado de Kern informó que los tres menores habían sido acusados de asesinato, intento de asesinato, conspiración y pertenencia a una banda callejera criminal.

El periódico Los Angeles Times dijo que el menor de 12 años también fue acusado de dos cargos de agresión con un arma de fuego semiautomática y posesión de un arma de fuego por un menor.

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El adolescente de 13 años fue acusado de agresión con arma de fuego semiautomática, mientras que al joven de 16 años se le presentaron cargos adicionales por portar un arma de fuego cargada, posesión de arma de fuego por un menor y agresión con arma de fuego.

Según la fiscalía, se está considerando juzgar al acusado de 16 años como adulto.

La identidad de los tres acusados no se ha publicado debido a su calidad de menores de edad.

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