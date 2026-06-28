Los médicos extranjeros del condado de Kern 

“El condado de Kern me eligió a mí”, dijo la Dra. Ololade Oladimeji. “No fui exactamente yo quien eligió al condado de Kern”.

Conocida como la Dra. Lola, Oladimeji es una médica internista nacida en Nigeria que estudió en la Universidad Tecnológica Ladoke Akintola, en Ogbomoso. Llegó a Bakersfield en 2012 cuando el trabajo de su esposo en la industria del petróleo y el gas los trasladó desde Texas. Desde entonces, no se ha marchado.

Hace un año abrió la clínica de atención primaria Peridot Health Medical Clinic en McFarland, una pequeña comunidad al norte de Bakersfield, habitada en gran medida por trabajadores agrícolas, debido a la escasez de clínicas y proveedores médicos en la zona.

“Los pacientes están agradecidos de que estemos aquí y felices de tener más opciones cerca de donde viven, sin tener que viajar hasta Bakersfield para recibir atención primaria”, afirmó.

Sus pacientes llegan desde las cercanas ciudades de Delano, Wasco, Shafter, Lost Hills e incluso desde fuera del condado de Kern, distancias insignificantes en comparación con las casi 12,000 millas que Oladimeji recorrió desde Nigeria para atenderlos.

La historia de Oladimeji —haber llegado al condado de Kern por circunstancias y quedarse por convicción— está lejos de ser excepcional. Durante mucho tiempo, el sistema de salud del condado ha dependido de médicos formados en el extranjero.

Sin embargo, recientes decisiones provenientes de Washington, D.C., pusieron de manifiesto hasta qué punto el condado depende del talento médico extranjero y dejaron al descubierto su vulnerabilidad.

El 1 de enero, la administración Trump impuso una prohibición de viaje para ciudadanos de 39 países, seguida de la suspensión del otorgamiento de visas de inmigrante para personas procedentes de 75 países. Ambas medidas amenazaban los permisos de trabajo, las renovaciones de visas y el procesamiento de residencias permanentes para profesionales de la salud formados en el extranjero que ya se encontraban en Estados Unidos.

Aunque la suspensión de visas fue levantada discretamente en mayo, los médicos, hospitales y clínicas locales todavía enfrentan el desafío de proteger esta fuente esencial de profesionales y a la comunidad que depende de ella. Oladimeji afirmó que este tipo de restricciones migratorias agravará aún más la escasez de médicos.

Los constantes cambios del gobierno federal en materia de visas dejaron al descubierto la dependencia del condado del talento formado en el extranjero.

Un desierto de médicos

“Definitivamente estamos en un desierto de médicos”, dijo el Dr. Terrance McGill, especialista en medicina familiar nacido en Bakersfield y graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad Ross, en el Caribe.

La escasez que describe McGill tiene raíces que se remontan a casi cinco décadas. El 5 de marzo de 1978, el gobierno federal designó oficialmente al condado de Kern como una “Zona con Escasez de Profesionales de la Salud” para atención primaria. Esa designación nunca ha sido retirada.

Actualmente, el condado cuenta con apenas 41 médicos de atención primaria por cada 100,000 habitantes, ubicándose entre el tercio inferior de los 57 condados de California y muy por debajo del promedio estatal de 61 médicos por cada 100,000 habitantes.

El Dr. Terrance McGill es oriundo de Bakersfield y cursó sus estudios de medicina en la Universidad Ross, en el Caribe, antes de abrir su consultorio privado en el condado de Kern: Maverick Medical Care. Aquí aparece fotografiado junto a su esposa y sus tres hijos. Crédito: Dr. Terrance McGill | Cortesía

McGill explicó que regresó a su ciudad natal, en parte, porque “necesitábamos personas que se parecieran a mí”. Hoy atiende pacientes en el condado de Kern y dirige su consulta privada, Maverick Medical Care. Según datos de la Junta Médica de California, más del 60% de los médicos del condado obtuvo su título en escuelas de medicina fuera de Estados Unidos.

“Bakersfield y el condado de Kern son de los lugares más difíciles para reclutar médicos”, afirmó Oladimeji, recordando su experiencia como reclutadora de médicos para Adventist Health Bakersfield. Existen lugares con mejor clima y mayores comodidades, explicó. “La mayoría de los médicos nacidos y formados en Estados Unidos no se sienten atraídos por un lugar como Bakersfield”.

McGill coincidió en que los graduados nacionales tienen muchas más opciones en todo el estado y el país, incluyendo hospitales costeros con salarios más altos y mejor calidad del aire; la calidad del aire en el condado de Kern figura entre las peores de Estados Unidos.

Oladimeji añadió que las zonas desatendidas como Kern implican un mayor volumen de pacientes. Además, factores como un menor nivel socioeconómico y educativo influyen en los resultados de salud, elevando la incidencia de enfermedades, reduciendo los reembolsos de los seguros y disminuyendo la remuneración de los médicos. Todo ello dificulta el reclutamiento.

“Por eso hemos tenido que depender de médicos graduados en el extranjero, quienes generalmente requieren patrocinio para sus visas. Esa ha sido una de las formas de traer médicos al condado.”

Durante décadas, el condado de Kern ha compensado su persistente escasez de médicos recurriendo a profesionales nacidos y formados fuera del país. Quienes llegan desde el extranjero suelen hacerlo con visas J-1 o H-1B, vinculadas a las instituciones que los patrocinan. Al contar con menos opciones laborales, muchos terminan estableciéndose de forma permanente.

“Después de completar la residencia, normalmente se quedan unos dos años y luego descubren que el condado de Kern no es un mal lugar para vivir”, dijo McGill. “Como ya han emigrado desde otros países, les resulta más fácil echar raíces aquí. No nacieron en Los Ángeles o San Francisco con la intención de regresar”.

Amenazas para la fuente de médicos

Uno de los principales programas que canaliza médicos hacia el condado de Kern se encuentra en Niles Street, al este de Bakersfield: el Programa de Residencia en Medicina Familiar Rio Bravo, administrado por Clinica Sierra Vista.

El objetivo principal del programa es formar y retener médicos de medicina familiar comprometidos con atender a las comunidades más desatendidas de los condados de Kern y Fresno. Cada año recibe aproximadamente 1.600 solicitudes —tanto de ciudadanos estadounidenses como de médicos nacidos en el extranjero— para apenas 10 plazas.

El Dr. Héctor Arreaza, médico venezolano formado en su país y uno de los primeros residentes del programa hace doce años, ahora forma parte del cuerpo docente.

El doctor Héctor Arreaza, médico nacido y formado en Venezuela. Crédito: Cecil Egbele | Cortesía

“Antes de este programa, todas las comunidades desatendidas alrededor de esta clínica no tenían dónde recibir atención primaria”, señaló.

Los residentes atienden pacientes en la clínica, trabajan en hospitales, participan en ferias de salud y coordinan un programa de medicina de calle para la población sin hogar de Bakersfield.

“Están cuidando a toda la comunidad”, dijo Arreaza. “Su trabajo no se limita a las paredes de la clínica”.

Este modelo integral de atención comunitaria estuvo en riesgo durante la reciente suspensión de visas.

En ese período, McGill percibió temor entre sus colegas, “casi enojo”, comentó, porque esos médicos extranjeros saben “cuánto han contribuido al sistema. Todo el mundo necesita ayuda, pero se está bloqueando la vía para traer personas que puedan colaborar.”

La administración Trump levantó discretamente la suspensión en mayo. Sin embargo, la incertidumbre persiste.

Oladimeji advirtió que, si una política similar regresara, “definitivamente limitaría la disponibilidad, el reclutamiento y la retención de médicos en el condado de Kern”.

Aun así, el condado ha puesto en marcha otras iniciativas para combatir la escasez de médicos, especialmente mediante programas de residencia. Además de Río Bravo, el Bakersfield Memorial Hospital lanzó recientemente un programa de residencia en alianza con la Facultad de Medicina Morehouse, una histórica escuela de medicina afroamericana cuya misión es formar médicos para atender comunidades desatendidas. La segunda generación de residentes llegará en julio.

Por ahora, el sistema de salud del condado de Kern continúa dependiendo en gran medida de médicos nacidos en el extranjero comprometidos con ejercer en la región.

“Veo muchas oportunidades para influir directamente en la vida y la salud de las personas en comunidades como esta”, concluyó Oladimeji. “Eso está completamente alineado con mi propósito”.

Este artículo se publicó originalmente en The Bakersfield Observer en colaboración con Healing California, la iniciativa de medios étnicos para 2026 del Centro de Periodismo de Salud de la USC.