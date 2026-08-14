Amara La Negra estrena galán: así presentó a Gabriel, su “media naranja”

El amor ha tocado a la puerta de la conductora Amara La Negra, así lo confirmó durante una transmisión de “Desiguales” en la que puso fin a las especulaciones y finalmente reveló la identidad de su enamorado.

La estrella de la pantalla chica usó las cámaras y micrófonos de TelevisaUnivision para compartir su nueva ilusión en el plano amoroso.

De acuerdo con su testimonio, el hombre que le robó el corazón se llama Gabriel y desde el minuto uno la conquistó con su caballerosidad. “Él es mi media naranja. Ya se destapó todo para así no tener que estar tan escondida. Tampoco es que lo voy a estar publicando mucho”, comentó ante sus compañeras de escena.

Junto a la mención, la producción de “Desiguales” mostró un par de fotografías inéditas en las que se aprecia a la feliz pareja en una cita desde las alturas, demostrando que su tiempo juntos está lleno de aventuras.

Por su parte, la conductora y amiga de Amara, Adamari López, se dijo feliz por la noticia y hasta aprovechó el espacio para enviarle un mensaje al afortunado galán.

“Gabriel, nosotros te queremos muchísimo, no te conocemos todavía pero vemos a Amara tan feliz que nos da muchísima alegría, bienvenido cuando quieras, ven a saludarnos“, comentó frente a Karina Banda, Migbelis Castellanos, la Dra. Nancy y Charytín.

La primera vez que Amara La Negra se pronunció sobre su nuevo amor fue en una entrevista concedida al podcast “Las primeras veces con Diógenes Reinel”. Allí, mencionó que su nueva relación se caracteriza por la madurez y respeto.

“Estoy conociendo a alguien, me siento que estoy enamorada, me siento contenta y me estoy dando la oportunidad. Quiero poner de mi parte para que esta vez funcione. Escogí desde el punto de la madurez y no desde el calentamiento y la emoción“, comentó en ese entonces.

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