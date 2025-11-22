Amara La Negra presume su figura de ‘reloj de arena’ desde el foro de “Desiguales”

La presentadora de televisión Amara La Negra volvió a hacer de las suyas a través de redes sociales al colocar una publicación con la que no dejó pasar desapercibido ningún detalle de uno de los más recientes looks que portó para su participación en el programa “Desiguales”. ¿Cómo reaccionó el público? Aquí te lo contamos.

En una aclamada publicación desde su cuenta de Instagram, la estrella de la pantalla chica colocó una fotografía en la que se deja ver muy sonriente desde el característico espacio de debates del show que estelariza junto a Adamari López, Karina Banda, Migbelis Castellanos y la Dra. Nancy.

A la par de su elegante estilizado de ondas en su melena pelinegra y glamuroso maquillaje, Amara dio mucho de qué hablar entre su comunidad digital gracias al sencillo, pero letal vestido que se abrazó a sus curvas y demostró por qué es considerada una de las mujeres más bellas de la televisión.

La comentada pieza en color verde olivo destacó gracias a su corte ceñido y nudo en la parte frontal que dio foco a la figura de reloj de arena con la que cuenta a sus 35 años de edad.

No pasó mucho tiempo antes de que esta publicación en redes sociales se volviera el blanco de mensajes por parte de sus seguidores más fieles, quienes con cada hazaña dentro de la plataforma se hacen presentes en forma de piropos.

Dentro de los más destacados se encuentran: “Tan bellaaaa mi muñeca”, “Toda una reina”, “Divina y espectacular”, “Tú siempre devoras”, “La mujer/señora más empoderada del mundo y punto”, “Estás on fire”, “Icónica” y “La latina más bella”, por mencionar algunos.

