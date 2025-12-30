Amara La Negra vende su apartamento con vista al mar en $360,000 dólares

La presentadora Amara La Negra, quien forma parte del programa ‘Desiguales’, decidió lanzar a la venta el apartamento que posee en Santo Domingo, República Dominicana, y desde el que tiene unas espectaculares vistas al mar.

La noticia sobre la venta del inmueble fue dada a conocer por la propia empresaria, quien le dio un tour a sus seguidores por cada una de las habitaciones de su hogar en La Esperilla.

“VENDO!! Mi Apartamento amueblado con vista al mar en La Esperilla 📍 Santo Domingo, RD”, se lee en un fragmento del mensaje con el que la mamá de SuAlteza y de SuMajestad compartió su anuncio.

El apartamento, por lo que ella misma dio a conocer, se vende amueblado y ya está más que listo para ser habitado, por lo que los nuevos propietarios no tendrán que invertirle ni un dólar más.

“Vive frente al mar en un apartamento de lujo de 255 m², totalmente amueblado y listo para mudarte”, publicó Amara.

De acuerdo a la ficha técnica, difundida por ella misma, el apartamento se ubica en un octavo piso y cuenta con tres recámaras y con 3.5 baños.

Al igual goza de vestíbulo, cocina, comedor, sala principal, balcones, área de lavado, habitación de servicio, parking techado para dos vehículos, entre otros espacios para disfrute de los futuros residentes.

En las áreas comunes cuenta con lobby, intercom y cámaras de vigilancia, portón eléctrico, planta eléctrica, ascensor, seguridad 24/7, entre otros servicios.

Sigue leyendo: