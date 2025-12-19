Lanzan a la venta en varios millones mansión que perteneció a Irma Serrano ‘La Tigresa’

El 1 de marzo de 2026 se cumplirán tres años de la lamentable muerte de la actriz Irma Serrano, mejor conocida como ‘La Tigresa’, y en horas recientes se dieron a conocer detalles sobre su famosa propiedad, la cual se encuentra a la venta por varios millones de dólares.

En un video, compartido por el periodista Alex Kaffie, se muestran detalles de la emblemática residencia que poseía la también política en Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México.

El inmueble, que fue lanzado al mercado por $13 millones de dólares, no solo llama la atención por su ubicación y por sus dimensiones, sino que también por su historia, al contar con mobiliario que se remonta a los tiempos de Maximiliano de Habsburgo.

La casa, por lo dicho en el video de promoción, fue construida a mediados del Siglo XX y es de estilo arquitectónico clásico con un toque europeo neoclásico.

Cuenta con una extensión de 21,500 pies cuadrados, con nueve recámaras, seis baños completos y ocho medio baños.

Al igual goza de vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, sala de estar, sala principal, sala de piano, balcones, entre otras habitaciones.

Al exterior cuenta con fuente, áreas verdes, patio, garaje para varios vehículos, entre otros rincones.

Además de hacerse de la casa, los futuros propietarios también se harían acreedores de algunos de los secretos más preciados de ‘La Tigresa’.

“Recibirás colecciones persones de ‘La Tigresa’, desde pinturas icónicas, hasta objetos únicos llenos de misterio y magia, incluso una caja de la suerte, un objeto secreto que solo el comprador descubrirá simbolizando el espíritu audaz y legendario de ‘La Tigresa’”, dijo la agente de bienes raíces a cargo de la venta de la emblemática e histórica casa.

Sigue leyendo: