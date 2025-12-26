Cazzu compra nueva casa tras dejar la que alquilaba porque no podía pagarla

La cantante argentina Cazzu cerró el 2025 de la mejor manera, luego de que diera a conocer que ya se compró una nueva casa.

Por medio de una publicación, que hizo en sus redes sociales, la mamá de la pequeña Inti presumió la buena nueva con sus seguidores.

“Mi casa”, se lee en el texto con el que Cazzu acompañó la fotografía que envió por WhatsApp en su momento y que la muestra al interior de su nueva morada.

En la foto en cuestión, que fue enviada el 25 de noviembre, se ve a Cazzu en primer plano sosteniendo las llaves de su nuevo hogar, mientras de fondo se alcanza a ver la estancia del sitio que comparte con su hija.

Cazzu presumió que desde noviembre se hizo de su propia casa (Cazzu/Instagram) Crédito: Cazzu/Instagram | Cortesía

La compra de la casa se produjo meses después de que ‘La Jefa’ se pusiera como propósito adquirir una nueva propiedad, pues ya no podía seguir pagando el alquiler de su antigua morada por su alto coste.

“El otro día deshice un alquiler que tenía. Como vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando. Esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar”, confesó ‘La Nena Trampa’, en julio del 2025, en el podcast de Héctor Elí.

Su mudanza se da en medio de la disputa que mantiene con Christian Nodal, su ex, por la manutención y convivencias con Inti, la hija que tienen en común, la cual se ha dificultado porque la menor vive con su mamá en Argentina, mientras que ‘El Forajido’ lo hace entre México y Estados Unidos.

