Ariana Grande confirma reconciliación con Ricky Álvarez a una década de su ruptura

Luego de varias semanas de especulaciones, Ariana Grande confirmó que se encuentra feliz y enamorada. ¿Quién es el afortunado? Se trata de nada más y nada menos que el bailarín Ricky Álvarez, con quien la cantante ya había mantenido una relación hace casi una década.

De manera inesperada, la intérprete de “Petal” recurrió a su cuenta de Instagram con un nuevo carrusel de imágenes en el que, además de dar una mirada a cómo se vive el detrás de escenas de su gira, regaló un par de fotografías junto a su galán.

La primera de ellas dejó ver a Ariana Grande y Ricky Álvarez tomados de la mano frente a un espejo, donde no se les ve el rostro, y ambos portan atuendos combinados.

Sin embargo, fue el segundo retrato el que, según los usuarios, disipó los rumores y finalmente habría confirmado su reconciliación con el bailarín. En un formato invertido, pero donde evidentemente se nota la identidad de ambos artistas, comparten un abrazo un abrazo comprometedor.

Por su parte, Ricky Álvarez ha optado por una actividad en redes sociales más discreta. No obstante, recientemente mostró su apoyo a la cantante al incluir una captura del videoclip “Saturn Returns Interlude”, donde se ve el rostro de la famosa. Ariana recibió el gesto de manera positiva al comentar con un emoji de corazón.

El primer avistamiento de Ariana Grande y Ricky Álvarez se dio el pasado 26 de junio, apenas unos días después de que se confirmara el fin de la relación de la intérprete con su compañero de “Wicked”, Ethan Slater.

Cabe mencionar que esta historia de amor data del año 2015, cuando ambos cruzaron caminos en una gira de la cantante. Un año después comenzaron un noviazgo que culminó de manera inesperada en el 2017.

Sobre esta reconciliación, una fuente cercana a la pareja declaró: “Están tomándose las cosas con mucha calma”, según El País.

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