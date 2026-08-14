La regla de los 30 segundos ante un terremoto: ¿es segura?

¿Conviene salir inmediatamente de un edificio cuando comienza un terremoto o es más seguro quedarse dentro? Tras el devastador sismo que golpeó Colombia, una recomendación de un integrante de la brigada mexicana Topos Azteca volvió a poner el tema en discusión: la denominada “regla de los 30 segundos”.

El criterio sostiene que una persona ubicada en un cuarto o quinto piso podría intentar evacuar únicamente si es capaz de llegar completamente al exterior en menos de 30 segundos, caminando y sin correr. Sin embargo, no se trata de una regla sísmica universal y, para quienes viven en Estados Unidos, hay una diferencia fundamental: las recomendaciones oficiales indican permanecer dentro durante el movimiento y protegerse hasta que deje de temblar.

¿Qué es la regla de los 30 segundos durante un terremoto?

La recomendación fue explicada por un miembro de los Topos Azteca, brigada mexicana especializada en búsqueda y rescate, en el contexto del terremoto de magnitud 7.4 que afectó Colombia esta semana.

Según el criterio divulgado por el rescatista, la respuesta dependería de la altura a la que se encuentra la persona. Para quienes estén en un cuarto o quinto piso, solo se debería intentar bajar si todo el trayecto hasta un lugar exterior seguro puede realizarse en menos de 30 segundos y sin necesidad de correr. La intención es evitar que alguien permanezca en escaleras o pasillos mientras continúa el movimiento, donde podría caer o resultar herido por desprendimientos.

El mismo rescatista aconsejó que quienes estén en un sexto piso o niveles superiores no intenten bajar por las escaleras mientras el terremoto continúa, debido al tiempo necesario para completar la evacuación y los riesgos que implica desplazarse mientras el edificio se mueve.

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Advertencia: no es una norma oficial para actuar durante un terremoto

El concepto de los 30 segundos debe tomarse con cautela. No aparece como una regla de actuación en las recomendaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ni de la Cruz Roja Americana, dos de las principales fuentes de referencia sobre seguridad sísmica en Estados Unidos.

De hecho, el USGS indica claramente que, si una persona se encuentra dentro de un edificio cuando comienza a temblar, debe permanecer allí. También desaconseja correr escaleras abajo o intentar salir mientras continúa el movimiento, debido al peligro de caídas, vidrios y objetos que pueden desprenderse.

La recomendación incluye también a quienes están en edificios altos: deben alejarse de ventanas y paredes exteriores, evitar los elevadores y protegerse durante el movimiento.

Qué recomienda la Cruz Roja durante un terremoto

La Cruz Roja utiliza la fórmula “Drop, Cover and Hold On”, que puede traducirse como agáchate, cúbrete y sujétate.

Cuando comienza el movimiento, recomienda bajar sobre manos y rodillas para evitar ser derribado, proteger especialmente la cabeza y el cuello y, si hay una mesa o escritorio resistente cerca, refugiarse debajo y sujetarlo hasta que deje de temblar.

La recomendación general es:

Agacharse para reducir el riesgo de una caída.

Cubrirse la cabeza y el cuello y buscar protección bajo un mueble resistente si está cerca.

Sujetarse hasta que termine el movimiento.

Una vez que deja de temblar, la Cruz Roja aconseja evaluar posibles peligros y, si es seguro hacerlo, salir del edificio hacia una zona despejada. También advierte que pueden producirse réplicas y que, ante un nuevo movimiento, debe repetirse la misma maniobra de protección.

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¿Por qué puede ser peligroso intentar salir corriendo?

Uno de los riesgos de un terremoto no proviene únicamente de un posible daño estructural. El movimiento puede hacer caer lámparas, vidrios, muebles, revestimientos y otros elementos. Además, desplazarse mientras el suelo se mueve aumenta la posibilidad de perder el equilibrio.

El programa internacional ShakeOut, utilizado para ejercicios de preparación sísmica, advierte que correr hacia el exterior puede resultar especialmente peligroso debido a la posible caída de vidrios, ladrillos y partes de las fachadas. Por eso recomienda protegerse inmediatamente en el lugar en el que se encuentra la persona.

¿Qué hacer si el terremoto ocurre mientras estás en un edificio alto?

Para quienes estén en Estados Unidos, la recomendación del USGS es independiente de que se encuentren en los primeros pisos o en un edificio de gran altura: durante el movimiento, no correr hacia las escaleras ni los elevadores.

En un edificio alto conviene alejarse de las ventanas y paredes exteriores y proteger cabeza y cuello hasta que termine el movimiento. Los elevadores no deben utilizarse durante una emergencia sísmica.

Una vez finalizado el temblor, la situación cambia. Si la estructura parece dañada o las autoridades ordenan evacuar, se debe abandonar el edificio siguiendo las rutas de emergencia y dirigirse hacia un área abierta donde no exista peligro por objetos que puedan caer.

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