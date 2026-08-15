Cristian Castro habla sobre la salud de su madre tras aparecer con oxígeno en su graduación

Hace unos días, el cantante Cristian Castro culminó sus estudios de preparatoria y protagonizó una ceremonia de graduación que se viralizó por medio de redes sociales. Y es que además de tratarse de una meta personal y académica alcanzada, dicho representó un acercamiento con su madre, la conductora Verónica Castro.

Sin embargo, este avistamiento madre e hijo se vio eclipsado por la ola de preocupación que se generó entre el público al ver llegar a la famosa al evento escolar de su hijo con oxígeno y luciendo una cánula nasal.

Por esta razón, Cristian Castro se volvió el blanco de cuestionamientos al respecto durante la conferencia de prensa en la que el artista anunció el regreso de su banda de rock, La Esfinge.

Sobre el hecho, el famoso comentó que la noticia le sorprendió tanto como a los seguidores de su madre: “Pues sí, no sé qué onda. La verdad, es que me sacó de onda”, comentó Castro. “Espero que no sea nada grave”.

En este sentido, aseguró que no quitará el dedo del renglón hasta conocer los detalles de su salud. “Me sacó de onda mi mamá… No sé, pero me sacó de onda. Pero hizo muy bien el discurso, se lo agradezco mucho, pero la verdad es que me gustaría mucho ver qué sucede, porque según yo, estaba todo bien y espero no sea nada grave“, reiteró.

Así se vivió la graduación de Cristian Castro

Fue el pasado 12 de agosto cuando se llevó a cabo la ceremonia de graduación para la que el intérprete de “Azul” posó en toga y birrete junto a sus compañeros de clase.

Las actividades que formaron parte del evento protocolario fueron: la entonación del Himno Nacional mexicano, así como la entrega de diplomas y hasta una breve presentación del artista ante los otros 17 graduados y sus familias.

El cantante multipremiado celebró este importante logro cantando tres temas musicales: “Estudiar”, “Sueños” y “My Happiness”.

Al finalizar la velada, Cristian Castro entabló una conversación con los medios de comunicación, en la cual aseguró que el siguiente paso en su vida académica será completar sus estudios en la universidad.

“Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más“, contó ante los medios de comunicación que se dieron cita en un recinto ubicado al sur de la capital mexicana.

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