Empresa de la familia Trump recibe aprobación preliminar para obtener una licencia bancaria

World Liberty Trust Co., empresa propiedad de la familia Trump, obtuvo una aprobación preliminar condicional para obtener una licencia bancaria.

De acuerdo con una carta publicada en su sitio web, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) decidió otorgar la aprobación condicional a la solicitud de la compañía con el objetivo de que pueda crear un banco fiduciario nacional.

No obstante, la aprobación final queda supeditada al cumplimiento de todos los requisitos exigidos previos a la posible apertura de la institución financiera.

Además, la OCC se reserva el derecho de “modificar, suspender o revocar” la posible aprobación condicional a la empresa que es patrocinada por World Liberty Financial cuyo propietario del 38% de sus acciones es Donald Trump Jr. y otros miembros de su familia.

Trascendió que, en caso de recibir una aprobación final para iniciar operaciones, su oficina central estaría ubicada en Bay Harbor Islands, Florida.

Una posible licencia bancaria permitiría que la World Liberty Trust Co emita y canjee directamente su criptomoneda estable de 1 USD.

Donald Trump es propietario de 38% de las acciones de World Liberty Financial. (Crédito: Butch Dill / AP)

A través de un comunicado, Zach Witkoff, presidente de la compañía en cuestión, señaló que su objetivo es cumplir con todos los requisitos exigidos para de esa manera llegar convertirse en el dólar digital más confiable a nivel global.

“Una supervisión rigurosa, controles institucionales y una rendición de cuentas clara son la clave para que las stablecoins se conviertan en una infraestructura financiera confiable.

Nuestra ambición es clara: construir el dólar digital más confiable y utilizado del mundo, al tiempo que fortalecemos el papel del dólar estadounidense en la economía global”, escribió.

Mediante una declaración, la demócrata Elizabeth Warren, miembro de alto rango del Comité Bancario del Senado, estalló en contra de la aprobación preliminar de la OCC.

“Es el acto de autocontratación más descarado que nuestro sistema financiero haya visto jamás”, puntualizó.

Cabe señalar que la senadora senior por Massachusetts junto a otros 10 miembros de su partido en el Congreso presentaron la denominada “Ley para acabar con la corrupción presidencial en el sector bancario “, a través de la cual se pretende impedirles a los reguladores federales aprobar bancos propiedad del presidente o su familia, así como de otros altos funcionarios de la administración federal.

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