Mando militar es amenazado en Sinaloa mediante una manta firmada por el hijo del “Chapo” Guzmán

Una narcomanta colocada en un puente peatonal en Culiacán, generó un nuevo episodio de tensión en medio de la disputa entre grupos delictivos que mantienen un conflicto en Sinaloa desde 2024.

El mensaje estaba dirigido a un presunto mando militar identificado como el teniente de Infantería Felipe de Jesús Hernández Velazco, alias “El Brujo”, a quien se atribuye una relación con el 94 Batallón de Infantería.

De acuerdo con medios como el semanario Proceso, la manta aparece firmada con el nombre de Iván Archivaldo Guzmán y la referencia a “La Chapiza”, nombre con el que se identifica a la facción de Los Chapitos.

Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado que el mensaje haya sido elaborado o colocado por Guzmán, por lo que su presunta autoría debe considerarse como una versión no corroborada.

???Culiacán -Sinaloa



Iván Archivaldo Guzmán amenaza a un Teniente de Infantería, otras versión indica que fueron los MF, los que colgaron las mantas:



TENIENTE DE INFANTERÍA DE NOMBRE FELIPE DE JESUS HERNÁNDEZ VELAZCO DEL 94/O BATALLÓN DE INFANTERÍA ALIAS BRUJO.

CUMPLE TU? pic.twitter.com/gntEqRxDxV — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) August 13, 2026

El contenido de la lona acusa al militar de incumplir un supuesto acuerdo con un grupo criminal. Según el mensaje, el mando habría recibido $100,000 dólares, además de pagos mensuales, a cambio de realizar acciones contra integrantes de un grupo identificado en la manta como “los contras”.

La narcomanta también reclama el incumplimiento de una supuesta instrucción para “limpiar” una zona ubicada entre las comunidades de Imala y Tepuche. El señalamiento apunta directamente al conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente a la confrontación entre Los Chapitos y Los Mayos.

Además de la acusación de corrupción, el mensaje contiene una amenaza directa contra el teniente. No obstante, las acusaciones sobre el supuesto pago, los acuerdos con grupos criminales y la participación del militar no han sido acreditadas públicamente por las autoridades.

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron al lugar y retiraron la lona. El material fue decomisado y quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

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