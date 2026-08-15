Potente terremoto en Indonesia deja decenas de muertos

Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa de la isla indonesia de Flores el sábado por la mañana, causando la muerte de al menos 47 personas, daños en edificios y obligando a los residentes a evacuar sus hogares.

El sismo se produjo alrededor de las 6:00 a. m., hora local, a unas 42 millas al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La agencia de gestión de desastres BNPB proporcionó la última cifra de víctimas en una actualización el sábado por la noche, hora local. Además, 50 personas resultaron heridas o gravemente heridas, informó la BNPB. Cerca de 2,000 residentes fueron evacuados.

Inicialmente se emitió una alerta de tsunami, pero posteriormente se levantó. Se registraron olas de hasta 3 pies de altura en Maurole, Ende, según la agencia de meteorología, climatología y geofísica de Indonesia.

A powerful 7.7-magnitude undersea earthquake struck off the northern coast of Indonesia's Flores Island, triggering tsunami warnings across several coastal provinces. Indonesian meteorological agencies urged residents in impacted areas to evacuate immediately to higher ground and? pic.twitter.com/lcbLMBfpfy — The Weather Channel (@weatherchannel) August 15, 2026

El sismo se sintió en toda Flores, una isla exuberante y montañosa del archipiélago de la Sonda, que también incluye el popular destino turístico de Bali.

Flores es conocida por sus coloridos lagos volcánicos y por ser la puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo, hogar de los lagartos más grandes del planeta. Su población, de aproximadamente dos millones de habitantes, se concentra en pequeños pueblos.

Según la Oficina Nacional de Protección Ambiental, el terremoto dañó centros de salud, escuelas, oficinas gubernamentales y más de 50 viviendas.

Videos publicados en redes sociales mostraban edificios derrumbándose y residentes aterrorizados corriendo y gritando, mientras el polvo llenaba el cielo. Un video mostraba los daños en un hospital de la aldea de Aeramo.

Theresia Uta, de 52 años, contó a CNN que acababa de terminar de desayunar en la ciudad costera de Maumere cuando ocurrió el terremoto. Salió corriendo y se aferró a un árbol en el patio durante 10 minutos, hasta que cesó el temblor.

“Aunque ya había experimentado varios terremotos en la isla de Flores, este fue, con diferencia, el más fuerte y prolongado que he vivido. El temblor fue extremadamente potente y violento”, afirmó.

Racha mortal de terremotos

Durante el presente año diversos terremotos golpearon con fuerza varios países del mundo, siendo los de Venezuela y Colombia los más devastadores, ya que dejaron cientos de muertos, daños en infraestructura, miles de heridos y muchos desaparecidos.

La gran mayoría de las naciones que fueron sacudidas por los movimientos telúricos se ubican en la zona conocida como “Cinturón de Fuego del Pacífico”.

El “Cinturón de Fuego del Pacífico” es una franja de aproximadamente 40,000 kilómetros con forma de herradura que rodea el océano Pacífico.

En esta región se concentra el 90 por ciento de los terremotos y el 75 por ciento de los volcanes más activos del planeta.

La actividad se relaciona con el constante movimiento y choque de distintas placas tectónicas. Por esa razón, una gran cantidad de los sismos de mayor magnitud se producen sobre esta extensa zona.

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