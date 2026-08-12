Dos hermanos venezolanos sobrevivieron a los terremotos en su país y ahora en Colombia
Winder y Deivi Delfín sobrevivieron al sismo de magnitud 7.4 en Colombia, semanas después de haber vivido una tragedia similar en Venezuela
La historia de dos hermanos venezolanos ha llamado la atención luego del terremoto en Colombia.
Se trata de Winder y Deivi Delfín, los adolescentes de 15 y 17 años que sobrevivieron el lunes 10 de agosto al sismo de magnitud 7.4, semanas después de haber vivido una tragedia similar en Venezuela que dejó a varios de sus familiares muertos.
El pasado 24 de junio, Winder y Deivi sobrevivieron a dos fuertes terremotos registrados en Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5. Sin embargo, la tragedia les arrebató a su madre, a su hermano menor y a su abuela.
Después de los sismos, los adolescentes permanecieron durante 26 días buscando entre los escombros a sus familiares. Su historia fue posteriormente recogida por medios internacionales como The New York Times.
Con la intención de protegerlos y ayudarlos a comenzar nuevamente, su padre decidió llevarlos a Cali, donde trabaja como barbero. Pero pocas semanas después de abandonar Venezuela, los jóvenes volvieron a experimentar el miedo de un terremoto.
El momento del sismo en Cali
Cuando comenzó a temblar la vivienda en la que se encontraban, los dos hermanos salieron corriendo, presas del pánico. Su padre se encontraba fuera de la casa y regresó inmediatamente al conocer lo ocurrido.
Durante algunos minutos no pudo localizar a sus hijos, hasta que finalmente logró encontrarlos. El reencuentro estuvo marcado por el temor de volver a perderlos después de la tragedia vivida en Venezuela.
La familia decidió permanecer fuera de la vivienda debido al miedo a posibles réplicas. “Aquí estamos bien. Nosotros estamos aquí, con vida”, relató el padre a NYT, en medio de la angustia provocada por el nuevo desastre.
La decisión de trasladarse a Colombia buscaba ofrecer a los adolescentes la posibilidad de reconstruir sus vidas después de la pérdida de tres familiares, pero el terremoto en Cali volvió a colocar a la familia frente a una situación que parecía haber quedado atrás.
La historia de Winder y Deivi representa así una doble experiencia de supervivencia. A pesar del miedo y del impacto emocional, ambos hermanos lograron salir con vida nuevamente.
Para su padre, el hecho de encontrarlos a salvo después del segundo terremoto representa, en medio de una nueva tragedia, la posibilidad de aferrarse a la vida y continuar con el intento de reconstruir a su familia.
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