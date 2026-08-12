Dos hermanos venezolanos sobrevivieron a los terremotos en su país y ahora en Colombia

La historia de dos hermanos venezolanos ha llamado la atención luego del terremoto en Colombia.

Se trata de Winder y Deivi Delfín, los adolescentes de 15 y 17 años que sobrevivieron el lunes 10 de agosto al sismo de magnitud 7.4, semanas después de haber vivido una tragedia similar en Venezuela que dejó a varios de sus familiares muertos.

El pasado 24 de junio, Winder y Deivi sobrevivieron a dos fuertes terremotos registrados en Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5. Sin embargo, la tragedia les arrebató a su madre, a su hermano menor y a su abuela.

Después de los sismos, los adolescentes permanecieron durante 26 días buscando entre los escombros a sus familiares. Su historia fue posteriormente recogida por medios internacionales como The New York Times.

Con la intención de protegerlos y ayudarlos a comenzar nuevamente, su padre decidió llevarlos a Cali, donde trabaja como barbero. Pero pocas semanas después de abandonar Venezuela, los jóvenes volvieron a experimentar el miedo de un terremoto.

El momento del sismo en Cali

Cuando comenzó a temblar la vivienda en la que se encontraban, los dos hermanos salieron corriendo, presas del pánico. Su padre se encontraba fuera de la casa y regresó inmediatamente al conocer lo ocurrido.

Durante algunos minutos no pudo localizar a sus hijos, hasta que finalmente logró encontrarlos. El reencuentro estuvo marcado por el temor de volver a perderlos después de la tragedia vivida en Venezuela.

La familia decidió permanecer fuera de la vivienda debido al miedo a posibles réplicas. “Aquí estamos bien. Nosotros estamos aquí, con vida”, relató el padre a NYT, en medio de la angustia provocada por el nuevo desastre.

La decisión de trasladarse a Colombia buscaba ofrecer a los adolescentes la posibilidad de reconstruir sus vidas después de la pérdida de tres familiares, pero el terremoto en Cali volvió a colocar a la familia frente a una situación que parecía haber quedado atrás.

La historia de Winder y Deivi representa así una doble experiencia de supervivencia. A pesar del miedo y del impacto emocional, ambos hermanos lograron salir con vida nuevamente.

Para su padre, el hecho de encontrarlos a salvo después del segundo terremoto representa, en medio de una nueva tragedia, la posibilidad de aferrarse a la vida y continuar con el intento de reconstruir a su familia.

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