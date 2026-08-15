Tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia deja al menos 5 heridos

Un tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia (VSU) dejó cinco personas heridas, una de ellas de gravedad, y provocó el cierre del campus la madrugada del sábado, según informaron las autoridades universitarias.

La Oficina de Comunicaciones y la Universidad de VSU indicaron que el tiroteo ocurrió cerca de los anexos del campus principal de VSU, en la zona de la calle Boisseau.

Los agentes respondieron alrededor de la 1:30 a. m. (hora local) al número 3300 de la calle Boisseau, donde encontraron a cinco personas heridas de bala afuera de las residencias estudiantiles de VSU.

Las cinco personas fueron trasladadas a hospitales locales y, según la policía del condado de Chesterfield, una de ellas se encuentra en estado crítico, informó la universidad. Las otras cuatro víctimas sufrieron heridas leves.

VSU publicó en redes sociales poco antes de las 5 a. m. un comunicado informando que el campus había sido cerrado tras un tiroteo en el que participaron “varios sospechosos”. El cierre ya se ha levantado y el acceso normal al campus puede reanudarse, informó la universidad.

Las causas del tiroteo aún no están claras. Una importante presencia policial permanece en el campus mientras continúa la investigación del tiroteo.

La policía del condado de Chesterfield lidera la investigación, con la colaboración de la policía de la Universidad Estatal de Virginia, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Oficina del Sheriff del condado de Hanover.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información que se comunique con la policía del condado de Chesterfield al 804-748-1251, con Crime Solvers al 804-748-0660 o con la policía de la Universidad Estatal de Virginia al 804-524-5411.

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