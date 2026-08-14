Extraño tiroteo en Michigan deja al menos seis muertos, entre ellos el presunto ejecutor

La Policía Estatal de Michigan dio a conocer que cerca del mediodía un sujeto ejecutó a cinco personas en la comunidad de Lake Township, en el condado de Missaukee, a unos 260 kilómetros al norte de Detroit y después de huir también terminó muerto.

Una llamada solicitando apoyo para acudir a una vivienda en el condado de Missaukee, Michigan, alertó a las autoridades de un tiroteo en marcha.

Al llegar al sitio indicado, un grupo agentes descubrió que tres personas habían fallecido y a una cuarta permanecía gravemente herida a consecuencia de varios disparos producidos por un arma de grueso calibre.

Como parte de las indagatorias se identificó a Chad Hickman, de 39 años, como sospechoso tras de huir del lugar hacia una zona boscosa, esto de acuerdo al testimonio algunos transeúntes.

Asimismo, los investigadores descubrieron a otra víctima fallecida en un segundo domicilio aledaño.

Multi-Homicide Investigation Underway in Missaukee County

Suspect Found Dead; No Ongoing Threat to the Public



MISSAUKEE COUNTY, MICH. Detectives from the Michigan State Police (MSP) Cadillac Post are investigating the deaths of six individuals, including a suspect, discovered in? pic.twitter.com/9bxmPRuj2r — MSP Seventh District (@mspnorthernmi) August 14, 2026

Al seguirle el rastro al tirador, posteriormente se descubrió que el vehículo en que escapó se internó en un área próxima al lago Whitlock.

Después de revisar la unidad, se encontró el cadáver de Hickman y el de otra persona.

Bajo el argumento de estar realizando la notificación del incidente a los familiares de las víctimas, no se dieron a conocer ni sus nombres ni las edades que tenían.

“Esta situación es desgarradora para la comunidad y un reto para los investigadores. Mantenemos nuestro compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y proporcionaremos actualizaciones a medida que se disponga de nueva información”, indicó la teniente Ashley Miller en un comunicado.

De acuerdo con los registros judiciales, Chad Hickman estaba acusado contribuir a la delincuencia de un menor y de maltrato infantil en cuarto grado, así que optó por declararse culpable y fue condenado a más de un año de cárcel, en 2024.

Además, trascendió que se encontraba en proceso de divorcio, lo cual la policía considera como un detonante de su ira hacia quienes lo rodeaban.

Esta es considerada la segunda masacre que se registra en Michigan durante las últimas tres semanas.

El 24 de julio, siete miembros de una familia en Grand Haven Township fueron asesinados a tiros por quien asumía el rol de padre.

Un informe de la policía local señala que el iracundo sujeto primero le quitó la vida a sus seis hijos cuyas edades rondaban entre 5 y 15 años.

Acto seguido, acribilló a su esposa para después prenderle fuego a la vivienda donde habitaban y como acto final se suicidó.

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