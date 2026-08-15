Venezuela libera a 131 presos políticos y Rubio lo considera un paso crucial

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó como un “paso crucial” para la reconciliación nacional de Venezuela la reciente liberación de más de 130 presos políticos y aseguró que 1.046 venezolanos han sido excarcelados desde el 3 de enero.

“Continuamos avanzando en el plan de tres fases. Estados Unidos sigue de cerca el proceso liderado por los venezolanos de conversaciones presenciales con las autoridades interinas”, afirmó Rubio en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Rubio añadió que Estados Unidos seguirá “monitoreando de cerca” el desarrollo de las conversaciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del plan de tres fases, en un proceso que Washington considera clave para avanzar hacia la reconciliación y una transición política en Venezuela.

The recent release of over 130 political prisoners in Venezuela is a crucial step for the nation's reconciliation process. Since January 3rd, 1,046 Venezuelans have been released.



As we continue to advance the three-phase plan, the United States continues to closely monitor the? — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 14, 2026

Rubio respalda las excarcelaciones

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes 131 excarcelaciones, luego de que varias organizaciones no gubernamentales informaran de la salida de las cárceles de decenas de presos políticos, un hecho que se da dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.

Según un comunicado compartido en X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, las excarcelaciones “fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público”, luego de que el gubernamental Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.

Venezuela libera a 131 presos políticos

Las excarcelaciones se han dado en cárceles como el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y el Rodeo I, ubicadas en zonas del estado Miranda (norte) cercanas a Caracas, según organizaciones no gubernamentales, que exigen junto con partidos opositores la liberación de todos los presos políticos.

Desde que Nicolás Maduro fue capturado el pasado enero en Caracas por Estados Unidos, cientos de presos políticos han sido excarcelados, varios de ellos como parte de una amnistía aprobada en febrero que también benefició a miles de personas que tenían su libertad restringida.

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