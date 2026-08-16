Horóscopo de hoy para Acuario del 16 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 16 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Las creencias positivas serán una fuente de armonía para superar dificultades. No permitas que los contratiempos absorban tu energía; enfócate en aquello que te aporta crecimiento. Un viaje o cambio de perspectiva podría ayudarte a ampliar tu visión.

Horóscopo de amor para Acuario

Tu amabilidad y entendimiento aumentan e intensifican el afecto que muestras a tu pareja. Sin embargo, si estas soltero, encuentras que eres aceptado por casi todos los que encuentras. Nada ni nadie puede pararte de conocer a alguien especial que eventualmente se volverá más que un mejor amigo.

Horóscopo de dinero para Acuario

En cuestiones de negocios, nada está saliendo como tú quieres. Las personas tratarán de sacar ventaja de tí en las negociaciones importantes, los contactos y tratarán de venderte productos malos. Estas naturalmente irritado, pero esto no resolverá el problema. Deja las inversiones mayores para después cuando las circunstancias sean más prometedoras.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tu actitud sexual abierta te convierte en un genuino Dios del amor. Pero eso no es suficiente para ti, a ti te apetecen más aventuras sexuales, tal vez un trío. Hablalo con tu pareja, podría acceder o deleitarse en una noche de búsqueda de algún probable candidato. Si no le gusta la idea, no la fuerces, presentalo de una forma más diplomática.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Acuario Horóscopo de hoy
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