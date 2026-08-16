Horóscopo de hoy para Leo del 16 agosto de 2026

Será momento para recurrir a la meditación, la oración o afirmaciones positivas que te ayuden a sanar experiencias del pasado. El diálogo será clave para iluminar tus pensamientos y descubrir nuevas perspectivas. Alguien dispuesto a escucharte brindará el equilibrio que necesitas.

Horóscopo de amor para Leo Eres capaz de expresarte de manera sincera y explicas con precisión tus ideas y deseos a tu pareja. Sin embargo, puedes malinterpretar las pistas que ella te da sobre como quiere ser tratada, así que benefíciate de preguntar y aclarar exactamente a que se refiere y de entender las cosas desde su perspectiva.

Horóscopo de dinero para Leo Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.