Horóscopo de hoy para Leo del 16 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Será momento para recurrir a la meditación, la oración o afirmaciones positivas que te ayuden a sanar experiencias del pasado. El diálogo será clave para iluminar tus pensamientos y descubrir nuevas perspectivas. Alguien dispuesto a escucharte brindará el equilibrio que necesitas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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