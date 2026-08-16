Horóscopo de hoy para Leo del 16 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Será momento para recurrir a la meditación, la oración o afirmaciones positivas que te ayuden a sanar experiencias del pasado. El diálogo será clave para iluminar tus pensamientos y descubrir nuevas perspectivas. Alguien dispuesto a escucharte brindará el equilibrio que necesitas.

Horóscopo de amor para Leo

Eres capaz de expresarte de manera sincera y explicas con precisión tus ideas y deseos a tu pareja. Sin embargo, puedes malinterpretar las pistas que ella te da sobre como quiere ser tratada, así que benefíciate de preguntar y aclarar exactamente a que se refiere y de entender las cosas desde su perspectiva.

Horóscopo de dinero para Leo

Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.

Horóscopo de sexo paraLeo

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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