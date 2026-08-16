Horóscopo de hoy para Libra del 16 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 16 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Tu carisma estará en su máximo esplendor y tu encanto natural atraerá la atención de quienes te rodean. Aunque puedan surgir desaprobaciones de figuras de autoridad, mantén una relación armoniosa contigo mismo. Bajo ninguna circunstancia permitas que otros te frenen, limiten tu expresión.

Horóscopo de amor para Libra

Cuando consideras tus verdaderos sentimientos profundamente, tan intensidad te hace pensar exactamente donde estas parado con la persona que quieres y si quieres ser libre de las rutinas existentes o soñar en otra vida. No seas imprudente e irrealista, considera lo que quieres repartir y con quien tienes la posibilidad de iniciar algo nuevo.

Horóscopo de dinero para Libra

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraLibra

Cuando está en tus manos, tu pareja es muy fácil de excitar. Parece ser que el toque más ligero crea un estado de éxtasis para ambos. Estas ardiendo de pasión y deseo sexual. Estos momentos de hacer el amor con frecuencia pueden suceder en lugares inusuales o en momentos poco convencionales ¿Qué puede ser más excitante?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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