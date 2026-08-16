Jamie Vardy se acerca a un equipo de Brasil

Jamie Vardy podría estar ante uno de los cambios más inesperados de su carrera. El delantero inglés, de 39 años, recibió una propuesta del Sao Paulo para continuar su trayectoria en Sudamérica como agente libre, aunque todavía analiza las alternativas disponibles antes de definir dónde jugará.

La información fue revelada por el periodista Fabrizio Romano, quien señaló que el club brasileño ya estableció contacto con el atacante y le presentó una oferta formal. Vardy también cuenta con propuestas de equipos de la Championship, por lo que su próximo destino podría estar entre el fútbol brasileño y el regreso a Inglaterra.

??? EXCL: São Paulo have approached Jamie Vardy to join the club as free agent!



Surprise move by the Brazilian side to tempt Leicester City legend.



Vardy, assessing several options with final decision on his future club not made yet. pic.twitter.com/7exdS0A4Ja — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

“El Sao Paulo se acercó a Jamie Vardy para que se una al club como agente libre. Se trata de un movimiento sorpresa del equipo brasileño para tentar a la leyenda del Leicester City. Vardy evalúa varias opciones y aún no tomó una decisión final sobre su próximo club”, publicó Romano en su cuenta de X.

El interés del Sao Paulo llega después de una temporada en Italia. Vardy disputó la campaña con el U.S. Cremonese, donde terminó con siete goles y dos asistencias. Su contrato ya finalizó y, pese a su edad, el atacante mantiene opciones para continuar en el fútbol profesional.

Una carrera que comenzó lejos de la élite

El posible desembarco en Brasil sería otro capítulo de una trayectoria marcada por un recorrido poco habitual. Vardy fue descartado por el Sheffield Wednesday cuando tenía 16 años y pasó casi una década en el fútbol amateur, mientras trabajaba como técnico en una fábrica de férulas y cobraba un salario de alrededor de 40 dólares semanales.

Sus actuaciones con el Halifax Town y el Fleetwood Town cambiaron su panorama. Marcó 29 goles en 41 partidos con el primero durante la temporada 2010-11 y posteriormente convirtió 31 tantos en 36 encuentros con el Fleetwood en 2011-12.

El Leicester City apostó por él en mayo de 2012. Su adaptación al máximo nivel no fue inmediata, pero terminó convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la historia del club.

La temporada 2015-16 representó su gran explosión. Vardy marcó en 11 jornadas consecutivas de la Premier League, superando el récord que pertenecía a Ruud van Nistelrooy. Cerró aquella campaña con 24 goles y ocho asistencias, mientras el Leicester conquistaba por primera vez el campeonato inglés.

Cuatro años después, volvió a terminar como máximo goleador de la Premier League. Sus 23 tantos en la temporada 2019-20 le permitieron ganar la Bota de Oro y convertirse en el jugador de mayor edad en obtener ese reconocimiento.

Vardy permaneció 13 temporadas en Leicester antes de marcharse a Italia en 2025. Con Inglaterra disputó 26 partidos entre 2015 y 2018, participó en la Eurocopa de 2016 y en el Mundial de Rusia 2018, y marcó ocho goles con la selección.

Ahora, el delantero debe decidir si continúa en Europa o acepta la propuesta del Sao Paulo para iniciar una nueva etapa en Brasil. Por el momento, las conversaciones permanecen abiertas y no existe una decisión definitiva sobre su próximo club.

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