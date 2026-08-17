Gabe Vasquez destaca entre los congresistas más bipartidistas de Estados Unidos

El representante demócrata Gabe Vasquez, de Nuevo México, fue reconocido este 17 de agosto como uno de los miembros del Congreso de Estados Unidos con mayor disposición para trabajar de manera bipartidista, de acuerdo con la organización Bridge Grades.

Vasquez obtuvo una calificación A, la segunda consecutiva que recibe de este organismo, y registró un nivel de colaboración superior al de más de 90% de los integrantes del Congreso. Además, fue considerado el miembro más bipartidista de la delegación de Nuevo México.

“Estoy orgulloso de recibir una de las puntuaciones más altas de bipartidismo en el Congreso porque desde el primer día he trabajado para todos en mi distrito, no para ningún partido ni interés especial”, afirmó Vasquez en un comunicado.

I'll continue working to lower healthcare costs for New Mexico families. pic.twitter.com/rr6V5rzyFM — Rep. Gabe Vasquez (@RepGabeVasquez) August 12, 2026

El legislador agregó: “Estoy dispuesto a trabajar con cualquiera al otro lado del pasillo que se tome en serio la reducción de costos, hacer que la atención médica y la vivienda sean asequibles, reducir la delincuencia y proteger nuestras tierras públicas”.

Bridge Grades es un proyecto de la organización no partidista Mediators Foundation que evalúa a los legisladores con base en su capacidad para construir acuerdos y trabajar con integrantes de otros partidos.

Según la metodología de Bridge Grades, su índice combina datos sobre el comportamiento legislativo y la comunicación pública de los congresistas. Entre otros elementos, considera la presentación y patrocinio de iniciativas bipartidistas, la construcción de coaliciones, el discurso público y la disposición para buscar acuerdos.

El reconocimiento a Vasquez se suma a otros indicadores sobre su actividad legislativa. En marzo de 2025, el Center for Effective Lawmaking lo incluyó entre los legisladores demócratas de primer periodo que superaron las expectativas durante el 118.º Congreso.

Acuerdos sobre incendios y comunidades rurales

Parte de la actividad bipartidista de Vasquez se concentró en temas relacionados con Nuevo México y otros estados del oeste de Estados Unidos.

Uno de sus principales resultados fue la Aerial Firefighting Enhancement Act of 2025, iniciativa presentada junto con los republicanos Dan Newhouse y Jake Ellzey, además del demócrata Salud Carbajal. La legislación buscó fortalecer la flota aérea utilizada para combatir incendios forestales mediante el aprovechamiento de aeronaves y piezas excedentes del Departamento de Defensa.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso y enviada a la Casa Blanca en junio de 2025.

Otro de sus proyectos fue la Secure Rural Schools Reauthorization Act of 2025, que restableció aproximadamente $9 millones de dólares anuales en apoyo federal para condados rurales de Nuevo México. Los recursos se destinan a servicios como escuelas, caminos y otras necesidades de infraestructura.

La medida contó con respaldo de legisladores de ambos partidos. Vasquez también apareció entre los congresistas que pidieron a los liderazgos de ambas cámaras impulsar la renovación del programa.

El legislador también promovió la creación del Bipartisan Public Lands Caucus, con el objetivo de proteger tierras públicas, ampliar oportunidades recreativas y evitar su venta.

Entre sus iniciativas recientes figuran además el Secure Our Skies Drone Safety Act, sobre el uso de drones y tecnología antidrones por parte de las autoridades, así como propuestas relacionadas con la prevención de incendios forestales, educación de maestros en comunidades tribales y combate al robo organizado en comercios.

En 2025, la oficina de Vasquez informó que siete de sus proyectos bipartidistas fueron incorporados a leyes firmadas por el presidente Donald Trump, entre ellos las medidas sobre combate aéreo de incendios y escuelas rurales.

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