Horóscopo de hoy para Acuario del 17 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 17 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Un acontecimiento feliz podría llegar a tu vida, así que prepárate para darle la bienvenida. Si estás soltero, podrías conocer a alguien especial durante un viaje. Sin embargo, antes de dar pasos decisivos, tómate el tiempo necesario para asegurarte de que la realidad acompañe tus expectativas.

Horóscopo de amor para Acuario

Aun cuando parezca que otros no están de acuerdo y encuentres difícil de compartir tu punto de vista, ser muy emocional no es la forma de reaccionar. Si estas involucrado con tu pareja en una pelea como esta responde adecuadamente al asunto a la mano y no solo a cosas triviales que pueden crecer y salirse de control.

Horóscopo de dinero para Acuario

Las cosas no se ven bien en el frente financiero. Estas muy dudoso y no puedes tomar la iniciativa en el momento adecuado. Una falta de concentración hace que tu juicio sea titubeante. Evita hacer decisiones difíciles, porque es altamente probable que cometas un error y te crees problemas a tí mismo. Baja tu meta por el momento.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Acurrucarse, caricias, y esas pequeñas muestras de amor significan mucho más que las acrobacias sexuales. Tu pareja disfruta que le dediques tiempo y no te sientas obligado a tratar de lograr esas posiciones. ¿Por qué no consentirse el uno al otro con más cuidados eróticos y sensuales? Deja que tu imaginación haga el resto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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