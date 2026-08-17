La historia de Juan Carrillo: un legado de superación y liderazgo

El asambleísta californiano Juan Carrillo, nos cuenta, es el mayor de ocho hermanos. El menor nació aquí – es decir en Estados Unidos – pero el resto en Guadalajara, Jalisco, México. A los catorce años cruzó la frontera y su vida cambió para siempre. Después de cuatro días encerrado en el centro de Detención migratoria en San Isidro comenzó su vida estadounidense. Y no miró atrás.

Él y sus hermanos son gente de bien. Los enumera por orden cronológico. “Víctor está como supervisor en el servicio nacional de correos, en los trailers. El próximo es trockero y transporta productos de la marketa de Texas a California. El siguiente también es trockero de deshechos. El que le sigue vive en Oregon desde hace unos 15 años, hace public works en una ciudad. Una hermana es maestra de kínder, otra en retail. Y el menor, el único que nació en California, es abogado y socio en un bufete de abogados en Irvine”.

Él mismo tiene cuatro hijos. “El segundo tiene 21 años y va al Navy”, comenta. La mayor de 29 estudió planificación urbana, como él. “Y también tenemos gemelitos, acaban de cumplir los doce años”. Todos se integraron bien a la sociedad estadounidense, contribuyendo al estado y al país, dice.

“Es algo muy contrario a lo que dice nuestro presidente”, agrega.

Juan Carrillo toma personalmente los insultos de Donald Trump, sus comentarios ofensivos sobre los latinos. Esto, dice, es lo que logramos los siete que cruzamos. A como dé lugar.

¿Y ahora?

La semana antepasada, los miembros del Caucus Latino de la Legislatura de California lo eligieron como su próximo presidente, su chair. Ahora, al frente de un grupo de 38 legisladores, se acrecienta lo que es capaz de hacer.

El Caucus Legislativo Latino es un exponente del progreso histórico que lograron los latinos en puestos electos de California. Recién en 1962, dos latinos resultaron electos al legislativo estatal. En 1973, cuando fueron cinco, formaron el grupo legislativo. Pasaron los años y las campañas y el crecimiento demográfico y el despertar político hizo que creciera a 38 miembros; 22 son mujeres.

Hoy es aquí donde se establecen las prioridades legislativas importantes para la comunidad. Es una de las organizaciones más influyentes de la Legislatura Estatal.

Y si bien los une un componente étnico, cultural, y representan a votantes latinos, resulta evidente que los problemas que afectan a los Latinos en California son problemas que afectan a todos los californianos.

El 14 de abril, dieron a conocer su paquete legislativo correspondiente al nuevo año legislativo, con 15 propuestas de ley prioritarias. A la cabeza, mociones que de convertirse en leyes, serán un muro de contención frente a los ataques del gobierno federal contra las comunidades migrantes. Y luego, está el promover soluciones sobre acceso a la atención médica, seguridad pública, seguridad alimentaria, oportunidades educativas y otros temas

Carrillo, un demócrata, representa al distrito 39 del norte del Valle del Antílope. El 60% de su medio millón de residentes son latinos. Ahí, en la ciudad de Palmdale, comenzó su actividad política, primero en la junta directiva del distrito de educación. “Ahí estuve tres años, luego seis como concejal en el ayuntamiento de Palmdale”. Allí ya había trabajado, durante una década, como planificador urbano, su profesión. Ahí mismo vive todavía. En 2022 resultó electo a la Asamblea estatal. Fue reelecto en 2024. Ahora se postula para otro período.

Lo entrevistamos por Zoom el jueves; nos reencontramos, porque yo lo había conocido meses atrás, cuando los principales líderes latinos de la Legislatura bajaron a Los Ángeles a una sesión informativa con líderes de organizaciones comunitarias latinas.

Ese mismo jueves, un grupo de cuatro colegas – Carrillo los enumera con cuidado – se presentó a la entrada del centro de detención migratoria Adelanto donde protestan por las políticas antimigratorias. Allí presentaron para la prensa su actividad legislativa destinada “a apoyar a la comunidad inmigrante”, cuenta.

En esta etapa, como chair del caucus hará frente a la administración federal en el plano migratorio.

“Los agentes de ICE van a tener guantes que causan una descarga eléctrica cuando quieren aprehender a alguien. Van a dar choques eléctricos, para esposar a la gente y arrojarla a un vehículo para llevárselos a los centros de procesamiento”.

Usted fue coautor y presentó en la Asamblea la ley del senador estatal Scott Wiener (SB-627), aprobada y firmada por el gobernador, para prohibir las máscaras, para que los agentes migratorios sean identificables. De ahí el nombre, No Secret Police Act. Pero no parece que hagan caso a la nueva ley”.

“No. El gobierno federal no aceptó la ley y ahora está siendo litigada en las cortes”. Y agrega: “se creen que tienen inmunidad para hacer lo que quieran… No respetan nuestros derechos como seres humanos y como ciudadanos americanos. Mas sin embargo seguimos en pie y no solamente nosotros los latinos”.

“Como usted sabe otros grupos étnicos nos siguen apoyando… estoy muy orgulloso del apoyo de nuestros líderes en el Caucus Afroamericano de la Legislatura. Ayer mismo en Sacramento, el asambleísta Isaac Bryan protestó contra las atrocidades que se siguen cometiendo contra nuestras comunidades. También agradezco el apoyo de nuestros compañeros y colegas del Caucus Judío, del grupo LGBTQ, del caucus de mujeres”.

Usted tiene ahora un puesto que lo hace quizás uno de los dos o tres latinos más influyentes en el estado de California. ¿Usted lo ve así?

“Me enorgullece representar a los 38 miembros del grupo, uno de los más grandes en la Legislatura, después del Women Caucus. Pero lo que usted mencionó sobre ser poderoso, yo francamente no lo veo así. Yo soy solo uno de esos inmigrantes, afortunado de haber llegado a ser un legislador en el estado y representando, con el caucus latino, a todos los latinos de toda California”.

“Este poder del caucus legislativo lo ponemos a disposición de nuestra gente, para que sepan que no están solos, que estamos aquí apoyándolos, aunque muchas veces se sienta que es moralmente nada más. Estoy dispuesto a la lucha día a día para poder ahorita preservar nuestros derechos los cuales quieren quitarnos como seres humanos, como inmigrantes, como personas que pagamos nuestros impuestos y como latinos que contribuimos a que California siga siendo la cuarta potencia mundial económicamente”.

¿Cuáles son los próximos pasos del caucus de aquí a las elecciones del 3 de noviembre?

“Algunos de los miembros deben obligatoriamente retirarse después de 12 años en la Legislatura”. El resto están peleando su reelección y hay varios nuevos candidatos latinos y creemos que seguiremos siendo 38, es posible que seamos 40”.

“Y tenemos la gran oportunidad de tener un latino como gobernador, a Xavier Becerra, un miembro del Latino Caucus“.

Pero Carrillo enfatiza la importancia de elecciones locales en las que podrían ser electos numerosos candidatos latinos. “El punto es que la ola azul que se espera se dé no solamente en elecciones estatales o federales sino también en los comicios municipales, y esperamos poder hacerlo también en Palmdale y otras ciudades que represento. Es en las elecciones locales donde empiezan a gestarse los cambios.

Con su historia personal, ¿podría animar a las familias migrantes, que viven en miedo constante? ¿Qué les dice?

“Que tengo presente su situación todos los días porque yo también viví aquí siendo indocumentado, aunque el temor por el que ellos ahora atraviesan es mucho mayor. Yo les digo que no pierdan la fe. Que vivimos en una pesadilla, pero vamos a despertar. Lo primordial es seguir apoyando a los que pueden votar”.

“Porque si ahora están viniendo por nosotros, los inmigrantes, quién sabe quién será el siguiente. Y no somos solo los latinos. Atacan a las mujeres, con lo que les han hecho en contra de su salud reproductiva. A la gente LGBTQ. Vamos a despertar de esta pesadilla, pero siendo muy cuidadosos. Es algo por lo cual tenemos que seguir luchando, no dejarlo a manos de otros, porque esa no es la solución.

“Más aún cuando están buscando maneras para no dejarnos votar. Quieren intimidarnos. Quienes no pueden votar deben procurar que otros que pueden pero no lo han hecho esta vez voten. Muchos inmigrantes piensan que su voto no importa porque en sus países quizás no importaba. Pero aquí, aquí sí que importa”.

“Ya va a ver, vendrán tiempos mejores”.

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