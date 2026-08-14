Hechos de la semana en inmigración: arrestos, muertes y guantes eléctricos para agentes de ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sigue en el centro de la noticia por su uso excesivo de fuerza, por aplicar perfiles raciales y por otra muerte en un centro de detención. Por si eso no fuera poco, ahora quieren gastar 20 millones de dólares para que los agentes utilicen guantes que aplican descargas eléctricas a los detenidos.

Las reacciones de activistas y legisladores no se hicieron esperar pues se trata de agentes que siguen operando enmascarados y con total impunidad, y que han demostrado que no les tiembla el pulso para disparar contra inmigrantes y ciudadanos por igual.

La Opinión reportó que “la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) encendió las alarmas ante el plan de ICE para incorporar guantes capaces de aplicar descargas eléctricas durante sus operativos de inmigración, al considerar que la herramienta podría facilitar el uso de la fuerza y aumentar el riesgo de abusos”.

Según reportó originalmente la Associated Press, ICE piensa adquirir miles de los guantes conocidos como G.L.O.V.E. para que los agentes los tengan antes de marzo de 2027.

“El equipo, fabricado por Compliant Technologies LLC, funciona como un guante de patrulla convencional hasta que el agente activa un interruptor que libera una descarga al entrar en contacto directo con la piel”, escribió La Opinión.

“El plan todavía requiere que ICE concrete el proceso de adquisición. Pero para la ACLU, el debate ya está sobre la mesa: si los agentes tendrán una herramienta capaz de provocar dolor con solo presionar un botón, la pregunta será qué controles existirán para impedir que una detención migratoria termine en un uso innecesario de la fuerza”, agregó el artículo.

Ciudadanos detenidos y otra muerte en Delaney Hall

Esta semana, en incidentes separados, ICE detuvo a tres ciudadanos estadounidenses, demostrando que nadie está exento de ser intervenido. El 10 de agosto, agentes en Falls Church, Virginia, acusaron a Carolina Molina de emplear su carro como un arma, pero el video de una cámara en el auto de la joven muestra que un agente le apuntó con su arma.

Previamente, en Norfolk, Virginia, ICE detuvo a Brittany Ramírez Corona, otra ciudadana, que arribó a un operativo donde fue detenido su esposo. Aunque Brittany les indicó que era ciudadana y proveyó documentos, los agentes insistieron en que eran “falsos”.

En Atlanta, los agentes intervinieron a John Phillips mientras subía a un avión tras confundirlo con un británico que tiene su mismo nombre y fecha de nacimiento.

Y en el centro de detención Delaney Hall, murió un inmigrante guatemalteco tras sufrir convulsiones. Con esta muerte ya son más de 53 los fallecidos desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025.

Más detenciones en aeropuertos

BBC News Mundo, vía La Opinión reportó sobre el caso de una joven venezolana detenida en el aeropuerto de Fort Lauderdale a pesar de tener un caso pendiente de asilo desde 2017.

Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, de 28 años de edad y 9 de esos viviendo en Estados Unidos, estuvo detenida por dos meses y fue liberada gracias a la presión pública y la intervención de la congresista demócrata de Florida, Debbie Wasserman Schultz.

“Su caso ilustra lo que varias organizaciones y abogados de inmigración denuncian como un aumento de las detenciones en aeropuertos estadounidenses, incluidas las de personas con visas vencidas pero procesos migratorios abiertos, como solicitudes de asilo y de residencias permanentes pendientes”, dice el artículo.

Y agrega que “según un análisis llevado a cabo por la cadena NBC de cifras recopiladas por el Deportation Data Project, desde el inicio del segundo mandato de Trump el 20 de enero de 2025 hasta el 10 de marzo de 2026, ICE realizó 568 arrestos en aeropuertos o sus inmediaciones; cinco veces más que en ese mismo periodo el año anterior, cuando se registraron 108”.

Viajar con advance parole puede activar las prohibiciones de tres y 10 años

La Opinión informó que “la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA) cambió este jueves una interpretación vigente desde 2012 y determinó que salir del país con un permiso adelantado de viaje, conocido como advance parole, puede contar como una “salida” para efectos de las prohibiciones migratorias de tres y 10 años por presencia irregular”.

Durante más de una década, el precedente de 2012 establecía que una salida temporal de Estados Unidos realizada con advance parole no constituía una “salida” que activara las prohibiciones por presencia irregular.

La ley de inmigración de 1996, promulgada por el demócrata Bill Clinton, fijó, entre otras cosas, prohibiciones de reingreso a Estados Unidos por 3 y 10 años a indocumentados que salieran del país e intentaran regresar. El castigo depende del tiempo acumulado viviendo sin documentos en Estados Unidos. Esas prohibiciones de los 3 y los 10 años han impedido que muchos indocumentados peticionados por ciudadanos o residentes permanentes puedan legalizarse.

El artículo señala que el uso del advance parole permanece vigente, pero “el viaje al extranjero con advance parole sí puede considerarse una salida para efectos de la ley migratoria, incluso si la persona posteriormente regresa bajo ese mismo permiso”.

“La firma especializada Murthy Law Firm advirtió este jueves que las personas que estén considerando viajar con advance parole después del 13 de agosto, particularmente aquellas con antecedentes de presencia irregular, deberían evaluar las consecuencias de su caso antes de salir de Estados Unidos”, agregó la nota.

Deportación expedita de inmigrante con parole

El Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C. allanó el camino para la deportación por la vía rápida de miles de inmigrantes con parole que el expresidente Joe Biden amparó de la deportación.

“De este modo, el gobierno del presidente Donald Trump podrá continuar con su política de cancelación del programa y procesar a los inmigrantes bajo tal protección para su proceso de deportación, incluso en forma acelerada”, reportó La Opinión.

Cita de la semana:

“ICE pasó el último año demostrándole a este país que recurre a la fuerza con demasiada rapidez. Ahora podrán aplicar descargas eléctricas con apenas tocar un botón que quizá nadie más pueda ver que accionan…Contar con guantes que pueden usarse con tanta facilidad para causar un dolor terrible en los encuentros es una receta para dañar a la población”, afirmó Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyectos sobre seguridad pública de la ACLU.

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