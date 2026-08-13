ICE acusa a mujer de intentar atropellar agentes; video muestra arma apuntándole

Una confrontación entre una ciudadana estadounidense y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Falls Church, Virginia, terminó con un arma apuntando hacia su vehículo y versiones distintas.

Carolina Molina, de 36 años, relató que el lunes se encontraba cerca de oficinas de abogados para establecer contactos profesionales. Según su testimonio, observó a agentes federales deteniendo personas y les gritó desde su automóvil.

Poco después, dijo, varios agentes bloquearon su vehículo. Uno de ellos sacó un arma y la apuntó hacia su cabeza mientras la acusaba de seguirlos e intentar atropellarlos.

“Estaba mirando el cañón de un arma y él podría haberme disparado”, declaró Molina a WUSA9. Afirmó que nunca utilizó su automóvil como arma.

Video of an ICE agent pulling a gun on a wife and mother, who is a US citizen born and raised in the area, near Bailey's Crossroads in Northern Virginia yesterday.



Chillingly, they claimed she “almost ran them over” until she told them she had video proving that was a lie. pic.twitter.com/YUE9RSNFSb — Aaron Fritschner (@Fritschner) August 11, 2026

Videos alimentan versiones encontradas

Molina aseguró que grabaciones y una cámara instalada en su automóvil muestran que el vehículo permaneció detenido durante el incidente. Las imágenes no muestran un intento de embestir.

“Parece que entonces empezó a sembrar la discordia, diciendo: ‘Están intentando atropellarnos’”, relató Molina.

La mujer no fue detenida. Según su versión, los agentes se retiraron después de que les informó que contaba con videos.

Las agresiones de ICE no son nuevas

Este caso no ocurre en un vacío. Un informe de la ACLU publicado en julio analizó más de 1,200 incidentes de inmigración en ocho estados y encontró más de 400 casos de presunta conducta indebida de agentes, incluidos 418 episodios de empujones, derribos o inmovilizaciones y 81 casos de tácticas que podían restringir la respiración.

El análisis identificó además a 155 ciudadanos estadounidenses entre las personas detenidas, señaladas o afectadas por conductas de las fuerzas desplegadas para ejecutar la política migratoria.

Una investigación de Reuters revisó seis encuentros violentos y encontró que, en varios casos, las primeras versiones difundidas por funcionarios de la administración Trump fueron cuestionadas después por videos, documentos judiciales u otras evidencias.

Entre ellos estuvieron los casos de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses muertos en Minneapolis, y el de Marimar Martinez, una ciudadana que sobrevivió a cinco disparos y cuyo caso terminó siendo revisado por fiscales ante nueva evidencia.

DHS sostiene una versión distinta

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió a los agentes. En declaraciones citadas por ABC News, la dependencia afirmó que Molina condujo en círculos alrededor de los agentes e intentó utilizar el vehículo para dañarlos y ayudar a inmigrantes a escapar.

“Por temor a su seguridad, los agentes del ICE detuvieron el vehículo”, señaló DHS, que agregó que Molina podría enfrentar un proceso penal.

A través de X, el congresista demócrata Don Beyer pidió explicaciones y cuestionó el uso de la fuerza de los empleados federales.

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