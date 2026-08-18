Fiscalía de México niega investigación contra hijo de López Obrador por contrabando de combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) de México calificó de “información falsa” las versiones periodísticas según las cuales cuenta con “testigos protegidos” que realizaron señalamientos para iniciar una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por delitos relacionados con el robo de combustible.

“Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un expresidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos, la FGR señala que dicha información es falsa”, precisó la dependencia en un comunicado.

Asimismo, destacó que el Ministerio Público de la Federación “no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria” contra López Beltrán, cuya visa estadounidense fue cancelada el pasado jueves.

La respuesta por parte de la FGR se da luego de que líderes del Partido Acción Nacional (PAN) afirmaron en una rueda de prensa que el hijo del fundador del expresidente mexicano es la “cabeza” del huachicol fiscal, según publicó en una nota el 16 de agosto el diario El Universal.

Nosotros no tenemos prueba alguna de que Andrés Manuel López Beltrán esté vinculado a un delito: presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/0FZK6Vj0kc — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) August 18, 2026

Según el medio, Jorge Triana, vocero del PAN, aseguró que “hay un testigo protegido detenido por huachicol fiscal” que involucra a López Beltrán en este delito y argumentó que esos señalamientos habrían llevado al Gobierno de EE.UU. a retirarle la visa.

El pasado 13 de agosto, López Beltrán publicó en sus redes sociales una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que informó de la cancelación de su visa para ingresar a ese país, una medida que calificó como un acto de “carácter político”.

Asimismo, negó que existiera alguna razón que justificara la decisión, la cual, dijo, fue tomada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau, quien fungió como embajador de México durante el primer mandato de Trump.

Lo anterior provocó una serie de reacciones por parte del partido oficialista, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que respaldó al hijo de López Obrador, al igual que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Una visa es para entrar a un país (…). Nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México”, sentenció la mandataria.

Con información de EFE.

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