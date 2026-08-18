Tiroteo durante un funeral en una iglesia de Utah deja un muerto y dos heridos críticos

Un hombre murió y otros dos resultaron gravemente heridos después de que se registrara un tiroteo afuera de una iglesia en Kearns, Utah, durante un funeral, informó la Policía.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:25 a.m. del lunes, en las inmediaciones de una iglesia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, según Justin Hoyal, subjefe de la Policía Unificada del área metropolitana de Salt Lake.

Los agentes que se encontraban en el lugar escucharon los disparos y acudieron inmediatamente al área sur del templo.

La Policía había recibido advertencias antes del funeral

Las autoridades habían sido alertadas horas antes de que existía la posibilidad de que se produjera algún conflicto durante el funeral.

Hoyal explicó que varias personas que planeaban asistir al servicio se comunicaron previamente con la Policía para advertir que “podría haber un problema”.

Los asistentes pidieron que hubiera presencia policial en la iglesia durante el funeral.

“Pidieron a nuestros agentes que simplemente estuvieran visibles aquí en la iglesia mientras se llevaba a cabo este funeral”, explicó Hoyal durante una conferencia de prensa.

Los agentes permanecieron en el lugar cuando escucharon los disparos.

Tres hombres resultaron heridos

Cuando los policías llegaron al lugar donde se habían producido los disparos, encontraron a un hombre tendido en la calle con heridas que ponían en riesgo su vida.

El hombre fue trasladado de emergencia a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

Los investigadores localizaron después a un segundo hombre que estaba siendo trasladado hacia un vehículo en el estacionamiento de la iglesia. Los agentes intentaron detener el automóvil, pero el vehículo abandonó el lugar.

La Policía inició una persecución que terminó cuando los oficiales lograron bloquear el automóvil en una zona cercana.

El segundo hombre fue trasladado a un hospital con heridas críticas.

Un tercer hombre fue localizado dentro de la iglesia y también llevado a un centro médico con lesiones graves.

“Creemos que todas las lesiones estuvieron relacionadas con disparos”, afirmó Hoyal.

Los tres hombres, según las autoridades, recibieron los disparos fuera del edificio de la iglesia.

Investigan posible vínculo con pandillas

La Policía considera que el tiroteo fue un incidente aislado y no ha señalado que exista una amenaza generalizada para la comunidad.

Sin embargo, los investigadores están analizando la posibilidad de que haya una participación de pandillas.

Los detectives comenzaron a entrevistar a numerosos testigos que se encontraban en el funeral y también esperan obtener información de las víctimas que permanecen hospitalizadas.

Por el momento, las autoridades no han divulgado las identidades de los hombres involucrados ni han informado sobre posibles arrestos relacionados con el tiroteo.

Varias escuelas fueron puestas brevemente bajo confinamiento

El tiroteo provocó además una respuesta preventiva en varias escuelas de la zona.

Escuelas pertenecientes al Granite School District fueron sometidas brevemente a un confinamiento como medida de precaución mientras la Policía investigaba lo ocurrido.

La investigación continúa para determinar qué desencadenó el enfrentamiento, quiénes participaron y si existía algún conflicto previo entre las personas que asistieron al funeral.

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